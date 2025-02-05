|Скелеты из шкафа USAID. Сняли с довольствия Politico - "независимое авторитетное СМИ"
02:22 06.02.2025
Сенатор-республиканец выразил тревогу по поводу выплат USAID изданию Politico: "Пожалуйста, скажите мне, что это шутка"
Рэй Льюис | Национальная служба новостей
5 февраля 2025
Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики.
Газета выходит (выходила!) тиражом около 40 000, распространяется бесплатно в Вашингтоне.
В 2015 году Politico запустила в Брюсселе европейское издание под названием Politico Europe.
ВАШИНГТОН (TNND) - Сенатор Майк Ли, республиканец из Юты, отреагировал на публикацию в социальной сети X в среду о том, что Politico получает платежи от Агентства США по международному развитию (USAID).
Ведущий подкаста Бенни Джонсон написал, что Politico "огромно финансировалось" USAID, и что ни один из сотрудников новостного агентства не получил зарплату во вторник. В настоящее время USAID находится под пристальным вниманием Департамента эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency, DOGE) в отношении своих расходов, и все сотрудники агентства, работающие напрямую, будут отправлены в административный отпуск в пятницу.
"Пожалуйста, скажите мне, что это шутка", - ответил сенатор Ли Джонсону. "Пожалуйста. Кто-нибудь?"
Джонсон также заявил в своем посте: "Это крупнейший скандал в истории СМИ".
"Вчера ни один сотрудник Politico не получил зарплату. Впервые компания пропустила выплату зарплаты. Это кризис", - написал ведущий подкаста. National News Desk (TNND) не смогло независимо проверить это заявление.
"Теперь мы узнаем, что Politico - "новостная компания", - которая последние 10 лет пыталась разрушить движение MAGA (Make America Great Again - "Сделаем Америку снова великой"), получала крупное финансирование от USAID", - продолжил Джонсон.
По данным USAspending.gov, официального источника данных о расходах федерального правительства, в прошлом году USAID приобрело подписку на Politico на сумму 24 000 долларов США, а в 2023 году - на 20 000 долларов США.
Илон Маск, возглавляющий DOGE, заявил в понедельник, что президент Дональд Трамп согласился с необходимостью закрытия USAID.
"Трамп и Илон прекратили финансирование. Теперь Politico прекратит свое существование", - написал Джонсон в своем посте. "Коррупция бесконечна. Скатертью дорога".
По данным USAspending.gov, с 2015 года Politico получила от различных государственных органов в общей сложности 8,2 млн долларов США.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в среду, что DOGE работает над "отменой" этих платежей.
"Я могу подтвердить, что более 8 миллионов долларов налогоплательщиков, которые фактически пошли на субсидирование подписки на Politico за счет американских налогоплательщиков, больше не будут использоваться", - заявила она журналистам.
Politico не отреагировал на просьбу The National News Desk (TNND) прокомментировать ситуацию.