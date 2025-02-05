Скелеты из шкафа USAID. Сняли с довольствия Politico - "независимое авторитетное СМИ"

02:22 06.02.2025

Сенатор-республиканец выразил тревогу по поводу выплат USAID изданию Politico: "Пожалуйста, скажите мне, что это шутка"



Рэй Льюис | Национальная служба новостей

5 февраля 2025



Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики.

Газета выходит (выходила!) тиражом около 40 000, распространяется бесплатно в Вашингтоне.

В 2015 году Politico запустила в Брюсселе европейское издание под названием Politico Europe.



ВАШИНГТОН (TNND) - Сенатор Майк Ли, республиканец из Юты, отреагировал на публикацию в социальной сети X в среду о том, что Politico получает платежи от Агентства США по международному развитию (USAID).



Ведущий подкаста Бенни Джонсон написал, что Politico "огромно финансировалось" USAID, и что ни один из сотрудников новостного агентства не получил зарплату во вторник. В настоящее время USAID находится под пристальным вниманием Департамента эффективности государственного управления (Department of Government Efficiency, DOGE) в отношении своих расходов, и все сотрудники агентства, работающие напрямую, будут отправлены в административный отпуск в пятницу.



"Пожалуйста, скажите мне, что это шутка", - ответил сенатор Ли Джонсону. "Пожалуйста. Кто-нибудь?"



Джонсон также заявил в своем посте: "Это крупнейший скандал в истории СМИ".



"Вчера ни один сотрудник Politico не получил зарплату. Впервые компания пропустила выплату зарплаты. Это кризис", - написал ведущий подкаста. National News Desk (TNND) не смогло независимо проверить это заявление.



"Теперь мы узнаем, что Politico - "новостная компания", - которая последние 10 лет пыталась разрушить движение MAGA (Make America Great Again - "Сделаем Америку снова великой"), получала крупное финансирование от USAID", - продолжил Джонсон.



