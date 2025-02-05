Челобитная для Трампа. Элиты ЦА в погоне за американским благоволением, - Сергей Кожемякин

12:58 06.02.2025

Челобитная для Трампа. Элиты ЦА в погоне за американским благоволением



Власти центральноазиатских республик выразили готовность работать с новой американской администрацией, в частности, снабжая США стратегически важными полезными ископаемыми. О значении региона для решения внешнеполитических задач открыто говорят в окружении Дональда Трампа.



Давно известный факт, что постсоветские элиты руководствуются в своей политике исключительно соображениями краткосрочной выгоды, доказала смена власти в США. Сразу после победы Трампа в Вашингтон полетели поздравительные телеграммы, главы центральноазиатских республик спешили связаться с избранным президентом.



5 декабря это удалось сделать руководителю Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Последний, как сообщили в Астане, изложил позицию страны по наиболее актуальным вопросам международной повестки. "Политики подтвердили взаимную приверженность интенсивному развитию стратегического партнерства в сфере торговли, инвестиций и ядерного нераспространения, - говорится в официальном пресс-релизе. - Президенты договорились о регулярных контактах в целях сохранения высокой динамики двустороннего сотрудничества".



Семена упали на благодатную почву. Новый госсекретарь США Марко Рубио выступил с заявлением, которое можно считать авансом для будущих отношений. Речь идет о пресловутой поправке Джексона-Вэника, принятой полвека назад и ограничивающей торговлю Соединенных Штатов со странами, которые, по версии Вашингтона, нарушают права человека. Большинство республик Центральной Азии до сих пор испытывают санкционные меры. Единственное исключение - Киргизия, в отношении которой эта норма была отменена еще в 2000 году.



Казахстан уже несколько лет добивается отмены поправки. Активное лоббирование позволило сколотить группу почти из сорока конгрессменов, которые в 2023 году инициировали принятие законопроекта о нормализации торговых отношений с Астаной. "В связи с возрастающей значимостью региона этот вопрос должен быть решен. Откладывание вопроса или бездействие демонстрируют неэффективность и безответственность внешней политики Соединенных Штатов. Если другие страны, выполняя требования или просьбы США, не получают обещанных льгот, то в будущем они не будут заинтересованы в сотрудничестве", - весьма откровенно высказывается один из членов группы - сенатор-демократ Крис Мерфи.



Как выяснилось недавно, схожую позицию разделяют и вернувшиеся во власть республиканцы. На слушаниях в сенате, посвященных утверждению нового главы госдепа Марко Рубио, конгрессмен Стив Дэйнс от Республиканской партии и его коллега-демократ Гэри Питерс подняли вопрос исключения Казахстана и Узбекистана из сферы действия поправки Джексона - Вэника. Это, указали они, является ключевым шагом для укрепления связей региона с США. "Надеемся на совместную работу с президентом Трампом, возможно, даже на организацию саммита, - заявил Дэйнс. - Учитывая вывод войск из Афганистана, регион приобретает особую стратегическую важность. Нам нужны союзники в Центральной Азии, мы намерены активно двигаться в этом направлении". В качестве примера сенатор привел Туркмению, которая поставляет почти весь свой природный газ Китаю. Республике, считает Дэйнс, нужно помочь прорваться на "мировые рынки".



Рубио полностью согласился с доводами конгрессменов. "Есть те, кто настаивает на сохранении поправки в качестве рычага давления для получения уступок в сфере прав человека или принуждения стран к более решительному сотрудничеству с нами, а не с Россией и ей подобными. Но я думаю, что это абсурдный пережиток прошлого", - заявил новый госсекретарь. Он напомнил также, что министерство торговли США признало экономику Казахстана рыночной.



Для закрепления Вашингтона в Центральной Азии закладывается идеологическая основа. Ряд западных СМИ и аналитических центров опубликовали материалы о важности региона для глобального доминирования США. Американский эксперт по энергетической безопасности Роберт Катлер, к примеру, утверждает, что солнечная и ветровая энергетика не в состоянии обеспечить потребности Соединенных Штатов и других государств. Единственный рациональный выход - развитие атомной энергетики. Это требует укрепления связей с Центральной Азией, и в первую очередь с Казахстаном. "Ни один президент США не посещал Казахстан, добывающий более 40 процентов природного урана в мире. Этот дипломатический вакуум заполнили Россия и Китай, глубоко проникшие в энергетический сектор Казахстана. Если Соединенные Штаты и Европа хотят достичь энергетической независимости и обеспечить себе безопасное ядерное будущее, они должны решительно действовать, чтобы наладить более тесные связи с Казахстаном и со всей Центральной Азией", - написал Катлер.



Астана между тем посылает Вашингтону недвусмысленные сигналы о готовности наращивать сотрудничество. В парламент Казахстана поступило для ратификации соглашение о выделении земельного участка для строительства нового здания американского консульства в Алма-Ате. Площадь участка превышает 7 гектаров, предоставляется он в аренду сроком на 49 лет.



В "состояние повышенной дипломатической готовности" приведены и власти Узбекистана. Обнародованные в начале января приоритеты государственной политики на 2025 год включают установление тесного взаимодействия с новой американской администрацией. Среди прочего предполагается до конца года организовать визит президента Узбекистана в США и провести диалог по расширенному стратегическому партнерству в Ташкенте.



Программа подчеркивает важность активизации работы в формате "C5+1" (страны Центральной Азии и США). В планы входят министерские встречи, заседания профильных рабочих групп и проведение юбилейного саммита по случаю десятилетия дипломатического формата в Самарканде. Также в Ташкенте нацелены на ускорение развития экономического сотрудничества и привлечение американских инвесторов. Важным направлением названо и сотрудничество в сфере безопасности.



На этом фоне 23 января заместитель председателя узбекского Центробанка Аброр Мирзо Олимов сообщил о намерении Ташкента нарастить вложения в государственные облигации США. "Мы поставили цель по диверсификации золотовалютных резервов, чтобы хранить все не в одном активе, а перераспределить между другими. На первом этапе мы планируем покупать казначейские облигации США, риск по которым близок к нулю", - заявил Олимов.



Видимо, в республиках региона рассчитывают, что такая податливость обеспечит им благоволение американского руководства. В действительности эффект будет обратным. В администрации Трампа расценят это как готовность идти на уступки и начнут говорить с Центральной Азией языком ультиматумов.



Сергей Кожемякин