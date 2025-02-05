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"У нас есть желание, у вас - технологии". Президент Узбекистана приглашает бизнес Малайзии
13:43 06.02.2025

"У нас есть желание, у вас - технологии". Президент пригласил бизнес Малайзии инвестировать в Узбекистан

Для предпринимателей из Малайзии создана специальная экономическая зона в Ташкентской области со всеми преференциями, сообщил президент Узбекистана. Он пригласил их инвестировать в Узбекистан, отметив, что по каждому проекту будет издано отдельное решение правительства.

Президент Узбекистана в рамках официального визита в Куала-Лумпур 5 февраля объявил о создании специальной экономической зоны в Ташкентской области для компаний из Малайзии.

"Мы открыли экономическую зону со всеми преференциями для компаний из Малайзии. Что это означает? У вас будут такие отдельные возможности, которые мы открыли для предпринимателей, всего мирового сообщества. Я сам возьму это под контроль. Земля готова, коммуникации готовы", - сказал он в сюжете телеканала "Узбекистан 24".

Глава государства отметил большое расстояние между Узбекистаном и Малайзией, но заявил "о сильной воле и желании для партнерства".

Президент Узбекистана добавил, что обсудил с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом проекты в сферах энергетики, искусственного интеллекта, цифровых технологий, сельского хозяйства и образования, а также создание дата-центров.

"Мы обсудили множество вопросов и достигли договоренностей. Не осталось ни единого нерешенного вопроса. Время движется стремительно. Мы готовы создать все необходимые условия для реализации на практике достигнутых соглашений. У нас есть желание, у вас - технологии. Я верю, что мы достигнем высоких результатов, если соединим это желание и технологии", - отметил Шавкат Мирзиеев.

Глава государства сообщил, что в 2016 году в Узбекистан поступил 1 млрд долларов иностранных инвестиций, а в прошлом году - 35 млрд долларов, что "говорит о доверии зарубежных инвесторов".

Президент заявил, что лично дает гарантии для предпринимателей и партнеров из Малайзии.

"По каждому вашему проекту выйдет отдельное решение Кабинета министров, будут определены ответственные лица. Я и мой друг [Анвар Ибрагим] обязательно возьмем это под контроль. Вы должны верить, что Узбекистан открыт для вас. Узбекистан - это ворота Центральной Азии. Мы всегда готовы встретить вас с политикой открытости", - подчеркнул глава государства.

По итогам переговоров президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в Куала-Лумпуре заключены соглашения о сотрудничестве в таможенных делах, высшем образовании, здравоохранении, протокол о сотрудничестве в сфере развития "умных" городов и план углубления партнерства в борьбе с коррупцией на 2025−2026 годы.

Президент также поддержал планы малайзийской Petronas по реализации в Узбекистане проектов глубокой переработки сырья и "зеленой" энергетики. Приоритетные направления сотрудничества - геологоразведка и освоение месторождений углеводородов.

Источник - Газета.uz
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