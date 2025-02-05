В Кыргызстане кто-то намеренно (или по недопониманию) душит малый и средний бизнес

13:49 06.02.2025

Светлана Лаптева

05 февраля 2025



Михаил Петров: Кто-то намеренно в Кыргызстане душит малый и средний бизнес



Эксперт по вопросам экономики Михаил Петров считает, что предпринимателей Кыргызстана намеренно или по недопониманию подталкивают в ловушку, о которой люди не подозревают, поскольку сейчас все всерьез озабочены сохранением своего малого или среднего бизнеса. Поскольку введение ЭТТН и ЭСФ, система штрафов, прессинг общей тотальной цифровизацией непосилен, и каждый может в любую минуту разориться. Об этом эксперт заявил в разговоре с корреспондентом vb.kg.



"В состоянии паники, когда люди мечутся и не видят выхода из ситуации, предпринимателям предлагают еще одно зло - зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели (ИП), а никто из торгового сословия не задумывается и не знает, что этом случае, если что-то произойдет, они, предприниматели, должны будут ответить всем своим имуществом! А ведь в стране многие тысячи людей живут именно предпринимательством. Выходит есть кто-то, кто намеренно душит малый и средний бизнес. Вопрос для чего? Кому это выгодно? Неужели это выгодно самому государству задушить своих же предпринимателей, трудом которых страна становилась на ноги, выживали семьи? Это намеренная провокация, подстава, непрофессионализм или головотяпство?", - задался вопросом Михаил Петров.



"Всем в Кыргызстане важно понять в какой наисложнейшей ситуации оказался малый и средний бизнес, все торговые люди, предприниматели. Понять и посмотреть на это с государственной точки зрения, с точки зрения развития Кыргызстана, сохранения безопасности страны. Ведь никто из ныне работающих предпринимателей не отказывается платить налоги и работать с государством. Люди хотят увидеть понятную и работающую систему , чтобы сохранить и развивать свой бизнес, платить налоги, развивать Кыргызстан. Но что происходит?



Дело в том, что инициировано обязательное внедрение взамен патента формы ИП, когда предприниматель отвечает по своим долгам всем своим имуществом. При этом запрещая вариант ОсОО, где ответственность только в рамках товара или других активов, переданных на баланс, что исключает из перечня личное имущество: дом квартиру или машину к примеру.



Второе, при внедрении ЭТТН и ЭСФ как следствие все многолетние остатки, накопленные при работе по патенту, необходимо легализовать, внеся их в электронный склад. Как правило, на эти остатки нет первичных документов и товарных накладных и ГТД.



Третье, при отсутствии документов на товары в электронном складе используется способ определения стоимости по коду ТНВЭД или аналогам из розничных цен в интернете. При введении контрольной таможенной стоимости (КТС) как следствие возникает товарная масса, как непомерно раздутая сумма денег, но по факту вещи устарели, трудно реализуемы или вообще уйдут как уцененный товар.



Далее следует доначисление по налогам и крупный штраф, который выплатить практически невозможно. Эту процедуру уже провели во многих торговых точках и люди были в шоке от последствий. Ситуация скверная - предприниматели честно все просчитали, показали свои остатки, а их за это наказали миллионными штрафами? Разве это партнерские отношения?



И если хотите полный расклад, то "вишенкой на торте" стал новый закон, который в данный момент на обсуждении. Я говорю "о возможности взыскания со счетов предпринимателей средств по начисленным налогам без решения суда". Подчеркну - без решения суда."



Вот такая многоходовочка? И как в этом во всем разобраться обычному предпринимателю с "Дордоя" или швейникам? Я сам из швейников, и знаю в каком режиме работает торговое сословие. Сутками, от темна до темна. Ковид, инфляция, все выдержали предприниматели, а теперь собственными руками, или по чьему-то заданию нажиться на мелких - кто то целенаправленно душит бизнес.



Остается понять, кто так технично подвел весь малый бизнес к конфискации активов? Утверждать трудно, но очень похоже что такой замысел "убить малый и средний бизнес в Кыргызстане" был изначально. И таким образом, прослеживается скрытое, но очень проработанное намерение - воспламенить средний класс в нашей стране, и сделать это внешне как бы без признаков внешнего воздействия. Но по большому счету проследить откуда ноги растут - откуда поступил грант на такую тотальную, варварскую "цифровизацию бизнеса", и следовательно, тонко "отрегулировал" техническое задание - угадываются", - добавил он.