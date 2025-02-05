 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 06.02.2025
14:45  В Узбекистане опубликован "Индекс плова" за январь 2025 года
13:58  Новым главой Роскосмоса назначен 39-летний уроженец Байконура Дмитрий Баканов
13:51  На Каспии задержан туркменский паром, на котором незаконно вывозили в Азербайджан моторное масло
13:49  В Кыргызстане кто-то намеренно (или по недопониманию) душит малый и средний бизнес
13:43  "У нас есть желание, у вас - технологии". Президент Узбекистана приглашает бизнес Малайзии
13:40  Какие секторы вносят вклад в теневую экономику Казахстана, рассказал министр нацэкономики
12:58  Челобитная для Трампа. Элиты ЦА в погоне за американским благоволением, - Сергей Кожемякин

02:22  Скелеты из шкафа USAID. Сняли с довольствия Politico - "независимое авторитетное СМИ"
01:06  Десять лет соглашению "Минск-2": упущенный шанс Украины привел к объединению исторических земель России
00:43  Визит Мишустина в Казахстан: Россия ударила Евросоюз в неожиданное место
00:29  Турецкое образование в Кыргызстане служит политическим интересам Анкары
00:26  "ТОО Служба инкассации BRINKS"?? Национальный Банк Казахстана предупреждает о новых схемах мошенничества
00:24  ВС РФ вплотную приблизились к Днепропетровской области – итоговая сводка Readovka за 5 февраля
00:22  Запрет на расточительство на тоях и поминках поддержал муфтият Кыргызстана
00:20  Строительство Трансафганской железнодорожной магистрали может начаться уже в этом году
00:17  Казахстан на границе с Узбекистаном закрывает пункт пропуска "Жибек Жолы" для завершения строительства пункта пропуска "Гишт-Куприк"
00:02  Сколько платили западным знаменитостям за поездки на Украину (прейскурант фейковый?)
Среда, 05.02.2025
22:12  В Кыргызстане создана Государственная служба исполнения наказаний при Кабинете Министров
22:08  Какое место может занять Центральная Азия на рынке критически важных минералов
15:25  К вопросу о "бюджете развития" и налоговой реформе в Казахстане, - Данияр Ашимбаев
15:22  Конная группа из Туркменистана "Галкыныш" победила на 47-ом Международном цирковом фестивале в Монте-Карло
15:15  Верховный суд Таджикистана вынес приговор обвиняемым по "делу о госперевороте"
15:03  Казахстан и Узбекистан построят на границе между КПП "Атамекен" и "Гулистан" международный центр Центральная Азия
14:55  Где России взять 11 миллионов человек? Кто и как будет спасать экономику страны
14:52  Казахстан и Узбекистан реализуют 34 совместных проекта на 4,5 млрд долларов
14:48  Белый дом обвинил USAID в финансировании производства наркотиков в Афганистане (со ссылкой на статью от 2018 года)
14:38  Президент Казахстана принял зам. премьера Туркменистана Рашида Мередова
14:22  Центральный банк Афганистана проводит успешные валютные интервенции для стабилизации курса афгани
14:09  Yeni Safak: Турция остановила выдачу уйгуров в Китай, освободив тайцев в Газе
14:01  Самаркандская лепешка зарегистрирована в качестве географического указания
14:00  Казахстан. "Дело Енсебека": что защищают "правозащитники" – свободу слова или язык вражды?
13:55  Турецкая "байрактар-дипломатия" в Средней Азии. Только у Таджикистана нет дронов турецкого производства
13:48  Из "Реестра национальных имен" исключены животные (кроме льва) и "птицы с плохими характеристиками". Рекомендации Комитета по языку Таджикистана
13:34  Казахстанцы будут получать счета за комуслуги в единой квитанции
12:59  Кыргызстан и Китай приняли Совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства
12:51  Узбекистан и Малайзии договорились о запуске периода инновационного развития узбекско-малазийского партнерства
04:39  В Казахстане планируют разработать программу по развитию беспилотного транспорта
04:01  Правовым фундаментом многополярного мира должен стать Устав ООН. Статья Сергея Лаврова к 80-летию Ялтинской конференции
03:14  Мэрия Туркменабата просит население проводить поминки в мечетях и специальных помещениях
03:11  Виктор Медведчук: Почему России важно вернуть исторические русские земли
03:07  МВД Казахстана: Полиция ликвидировала три нарколаборатории за сутки
02:54  "Талибан"* отвергает угрозу Трампа вернуть базу Баграм, называя это "мечтой"
02:45  Победить в войне мало: придется навсегда отвадить Запад от нацизма
02:31  В Узбекистане накрыли три колл-центра по делу о мошенничестве с гражданами России
02:19  Историк Мясников: Присоединение к СССР территории Западной Украины не было ошибкой Сталина
02:04  Посол России в Египте рассказал о развитии российской промзоны
02:00  Лавров: поворот внешней политики РФ к Западу после распада СССР был ошибкой
01:53  Asia Times: Россия, США и Китай перейдут от соперничества к созданию нового мира
01:45  Вплоть до высшей меры: Что значит по-китайски "ловить мух и тигров", - Валентин Катасонов
00:43  "Наши отношения вышли на уровень стратегического партнерства". Интервью с послом Узбекистана в Кыргызстане
00:16  На беспорядки в Грузии в 2024 году USAID потратила $42 млн
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В Кыргызстане кто-то намеренно (или по недопониманию) душит малый и средний бизнес
13:49 06.02.2025

Светлана Лаптева
05 февраля 2025

Михаил Петров: Кто-то намеренно в Кыргызстане душит малый и средний бизнес

Эксперт по вопросам экономики Михаил Петров считает, что предпринимателей Кыргызстана намеренно или по недопониманию подталкивают в ловушку, о которой люди не подозревают, поскольку сейчас все всерьез озабочены сохранением своего малого или среднего бизнеса. Поскольку введение ЭТТН и ЭСФ, система штрафов, прессинг общей тотальной цифровизацией непосилен, и каждый может в любую минуту разориться. Об этом эксперт заявил в разговоре с корреспондентом vb.kg.

"В состоянии паники, когда люди мечутся и не видят выхода из ситуации, предпринимателям предлагают еще одно зло - зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели (ИП), а никто из торгового сословия не задумывается и не знает, что этом случае, если что-то произойдет, они, предприниматели, должны будут ответить всем своим имуществом! А ведь в стране многие тысячи людей живут именно предпринимательством. Выходит есть кто-то, кто намеренно душит малый и средний бизнес. Вопрос для чего? Кому это выгодно? Неужели это выгодно самому государству задушить своих же предпринимателей, трудом которых страна становилась на ноги, выживали семьи? Это намеренная провокация, подстава, непрофессионализм или головотяпство?", - задался вопросом Михаил Петров.

"Всем в Кыргызстане важно понять в какой наисложнейшей ситуации оказался малый и средний бизнес, все торговые люди, предприниматели. Понять и посмотреть на это с государственной точки зрения, с точки зрения развития Кыргызстана, сохранения безопасности страны. Ведь никто из ныне работающих предпринимателей не отказывается платить налоги и работать с государством. Люди хотят увидеть понятную и работающую систему , чтобы сохранить и развивать свой бизнес, платить налоги, развивать Кыргызстан. Но что происходит?

Дело в том, что инициировано обязательное внедрение взамен патента формы ИП, когда предприниматель отвечает по своим долгам всем своим имуществом. При этом запрещая вариант ОсОО, где ответственность только в рамках товара или других активов, переданных на баланс, что исключает из перечня личное имущество: дом квартиру или машину к примеру.

Второе, при внедрении ЭТТН и ЭСФ как следствие все многолетние остатки, накопленные при работе по патенту, необходимо легализовать, внеся их в электронный склад. Как правило, на эти остатки нет первичных документов и товарных накладных и ГТД.

Третье, при отсутствии документов на товары в электронном складе используется способ определения стоимости по коду ТНВЭД или аналогам из розничных цен в интернете. При введении контрольной таможенной стоимости (КТС) как следствие возникает товарная масса, как непомерно раздутая сумма денег, но по факту вещи устарели, трудно реализуемы или вообще уйдут как уцененный товар.

Далее следует доначисление по налогам и крупный штраф, который выплатить практически невозможно. Эту процедуру уже провели во многих торговых точках и люди были в шоке от последствий. Ситуация скверная - предприниматели честно все просчитали, показали свои остатки, а их за это наказали миллионными штрафами? Разве это партнерские отношения?

И если хотите полный расклад, то "вишенкой на торте" стал новый закон, который в данный момент на обсуждении. Я говорю "о возможности взыскания со счетов предпринимателей средств по начисленным налогам без решения суда". Подчеркну - без решения суда."

Вот такая многоходовочка? И как в этом во всем разобраться обычному предпринимателю с "Дордоя" или швейникам? Я сам из швейников, и знаю в каком режиме работает торговое сословие. Сутками, от темна до темна. Ковид, инфляция, все выдержали предприниматели, а теперь собственными руками, или по чьему-то заданию нажиться на мелких - кто то целенаправленно душит бизнес.

Остается понять, кто так технично подвел весь малый бизнес к конфискации активов? Утверждать трудно, но очень похоже что такой замысел "убить малый и средний бизнес в Кыргызстане" был изначально. И таким образом, прослеживается скрытое, но очень проработанное намерение - воспламенить средний класс в нашей стране, и сделать это внешне как бы без признаков внешнего воздействия. Но по большому счету проследить откуда ноги растут - откуда поступил грант на такую тотальную, варварскую "цифровизацию бизнеса", и следовательно, тонко "отрегулировал" техническое задание - угадываются", - добавил он.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738838940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект по вопросам гражданской защиты одобрил Мажилис в первом чтении
- Премьер-министры Казахстана Олжас Бектенов и Грузии Ираклий Кобахидзе обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
- Канат Бозумбаев проверил готовность к паводкам, состояние гидротехнических сооружений и водохранилищ Туркестанской области
- "Ак жол": устранить барьеры для участия ИП в госзакупках
- Кадровые перестановки
- В "Ак жоле" состоялась видео конференция с Ассоциацией магазинов у дома, с участием более 200 предпринимателей
- Председатель и депутат Маслихата района Беимбета Майлина подозревается в коррупции
- Рабочий график главы государства
- В Правительстве рассмотрены вопросы развития автодорожной отрасли: охват 9,5 тыс. км дорог, ускоренное изъятие земель и цифровой мониторинг качества
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  