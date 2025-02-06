На Каспии задержан туркменский паром, на котором незаконно вывозили в Азербайджан моторное масло

13:51 06.02.2025

06 февраля 2025



11 января туркменские пограничники задержали грузовой паром, на котором незаконно вывозились 50 бочек моторного масла, произведенного на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНЗ).



Паром, принадлежащий Государственной службе морского и речного транспорта Туркменистана, вышел из порта Туркменбаши в 4 часа утра и направлялся в Баку. Пограничный катер остановил его недалеко от туркмено-азербайджанской границы на Каспии.



При осмотре судна в контейнерах были обнаружены 200-литровые бочки с автолом, не указанные в сопроводительных документах. Паром был возвращен в порт. Экипаж из пяти человек во главе с капитаном задержан и помещен в ИВС города Туркменбаши.



Как сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана", капитан отрицает свою вину. В порту есть таможенная и пограничная службы, сотрудники которых обязаны проверять груз и пассажиров, а работа экипажа - доставить груз по назначению. Кроме того, неизвестно, каким образом с территории ТКНЗ были вывезены 10 тонн моторного масла и кому предназначался груз в Азербайджане.



Прокуратура начала следственные действия.