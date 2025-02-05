 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новым главой Роскосмоса назначен 39-летний уроженец Байконура Дмитрий Баканов
13:58 06.02.2025

Юрий Борисов освобожден от должности гендиректора "Роскосмоса", сообщили в Кремле.

Вместо него назначен заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов.

У Кремля нет претензий к Борисову, покинувшему пост главы "Роскосмоса", произошла ротация в целях развития корпорации, заявил Песков.



НАШ ОТВЕТ ИЛОНУ МАСКУ: КТО ТАКОЙ ДМИТРИЙ БАКАНОВ
https://www.kp.ru/

Дмитрий Баканов родился в 1985 году в Ленинске (Казахская ССР, с 1995 г. Байконур, Казахстан). Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, имеет степень кандидата экономических наук. Начал карьеру в банковской сфере, работая аналитиком и специалистом по внутреннему контролю.

С 2008 года занимал различные должности в компании "Ситроникс". Затем с 2011 по 2019 годы возглавлял спутниковую систему "Гонец", запущенную для оказания услуг связи сеть низкоорбитальных космических аппаратов. Нужно заметить, что многие сравнивали "Гонца" со Starlink Илона Маска, хотя это не совсем корректно - системы не конкурируют, выполняя разные функции. Российская спутниковая сеть используется для передачи данных мониторинга и персональных коммуникаций, а американская - предоставляет широкополосной доступ в интернет.

- Назначение Баканова на Роскосмос - это кадровый прорыв с хорошим намеком на то, что и дальше будет омоложение госуправления на ключевых должностях, - прокомментировал назначение авторитетный политолог Марат Баширов. - Нерв времени надо чувствовать. И это наш ответ Трампу с Илоном Маском.

В 2019 году Дмитрия Баканова ждал еще один карьерный поворот - его назначили директором департамента цифровой трансформации Минтранса. Молодой и инициативный и чиновник отвечал за внедрение новых технологий в транспортную сферу. Преуспев в своей работе, в 2022 году Баканов получил повышение до заместителя министра транспорта России.

О Баканове говорят и пишут, как о фанате своего дела, педантичном и современном, имеющим "синдром отличника". А в бизнес-среде новый глава "Роскосмоса" за неординарную и яркую внешность получил прозвище "красавчик".

По данным деклараций 2019-2020 года Дмитрий Баканов женат, есть несовершеннолетний сын.

Источник - RT на русском
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738839480


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