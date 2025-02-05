Новым главой Роскосмоса назначен 39-летний уроженец Байконура Дмитрий Баканов

13:58 06.02.2025

Юрий Борисов освобожден от должности гендиректора "Роскосмоса", сообщили в Кремле.



Вместо него назначен заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов.



У Кремля нет претензий к Борисову, покинувшему пост главы "Роскосмоса", произошла ротация в целях развития корпорации, заявил Песков.



