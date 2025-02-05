|В Узбекистане опубликован "Индекс плова" за январь 2025 года
14:45 06.02.2025
Опубликован "Индекс плова" за январь
Статистическое агентство опубликовало данные о стоимости популярного блюда в разрезе регионов за январь 2025 года.
Самый дорогой плов продавался в Ташкенте - 35 700 сумов за порцию. Самый дешевый - в Наманганской области, где его стоимость составила 23 000 сумов.
Средняя цена одной порции плова по регионам:
Республика Каракалпакстан – 26 100 сумов
Андижанская область – 31 200 сумов
Бухарская область – 33 900 сумов
Джизакская область – 28 800 сумов
Кашкадарьинская область – 30 700 сумов
Навоийская область – 26 800 сумов
Самаркандская область – 30 500 сумов
Сурхандарьинская область – 29 200 сумов
Сырдарьинская область – 25 700 сумов
Ташкентская область – 27 300 сумов
Ферганская область – 26 600 сумов
Хорезмская область – 31 900 сумов