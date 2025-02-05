В Узбекистане опубликован "Индекс плова" за январь 2025 года

14:45 06.02.2025

Опубликован "Индекс плова" за январь



Статистическое агентство опубликовало данные о стоимости популярного блюда в разрезе регионов за январь 2025 года.



Самый дорогой плов продавался в Ташкенте - 35 700 сумов за порцию. Самый дешевый - в Наманганской области, где его стоимость составила 23 000 сумов.



