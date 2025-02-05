В Кремле не считают экспертами по Украине тех, кто молчал после "майдана"

18:00 06.02.2025

Они молчали с 2014 года, когда киевский режим направил танки против своих же людей, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков



МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Кремль не воспринимает экспертов по Украине, которые молчали о преступлениях Киева с 2014 года, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Они молчали с 2014 года, когда киевский режим направил танки [...] против своих же людей, которые не пожелали согласиться с результатами силового изменения строя в своей стране и смены власти в своей стране. Тогда все эти так называемые эксперты хранили молчание, поэтому мы не можем как-то их воспринимать, мы не можем их считать экспертами", - сказал представитель Кремля.