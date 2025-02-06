 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Bloomberg: Украинские облигации растут на ожиданиях обнародования мирного плана
18:06 06.02.2025

06.02.2025

В среду администрация США пообещала представить мирный план по Украине в скором времени. Украинские облигации были среди лучших в четверг. Долларовые облигации страны принесли почти 8% прибыли в этом году

Долг страны увеличился по всем срокам погашения, а облигации с погашением в 2034 году, достигли стоимости 60 центов за доллар - это самый высокий показатель с момента их выпуска в прошлом году.

Согласно данным Bloomberg, доходность долларовых облигаций Украины в этом году составила 7,8%, что позволило им регулярно входить в число наиболее прибыльных ценных бумаг на развивающихся рынках.

Ожидается, что на следующей неделе на конференции в Германии администрация президента США Дональда Трампа представит план по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, как сообщило агентство Bloomberg в среду. Этот план, который будет представлен специальным представителем Трампа Китом Келлоггом, может включать в себя замораживание конфликта, предоставление гарантий безопасности Украине и проведение выборов в этой стране после прекращения огня.

"Я думаю, что рынок будет сохранять позитивный настрой до реальной встречи Трампа и Путина", - сказал Тимоти Эш, старший стратег по развивающимся рынкам в RBC BlueBay Asset Management.

Облигации Украины в прошлом году восстановили около 60% своей стоимости, поскольку управляющие фондами активно покупали их в надежде на шаги, которые приведут к скорейшему завершению конфликта. Представитель Трампа заявил, что не будет представлять план публично в Мюнхене, поскольку это должен сделать президент.

"Украина по-прежнему торгуется поодаль от других суверенных кредитов CCC, поэтому, если на следующей неделе появится четкий путь к прекращению огня, то есть возможность для дальнейшего роста", - сказал Киран Кертис, инвестиционный директор Abrdn Investments.

По словам Эша из Bluebay, достижение устойчивого мира обеспечит значительный рост, хотя все еще существует риск заключения невыгодной сделки, которая не обеспечит безопасность, что может привести к негативным последствиям для Украины и Европы.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg

Источник - ProFinance.Ru
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