Как в Казахстане изменится школьное питание после массовых отравлений детей

18:08 06.02.2025

Как изменится школьное питание после массовых отравлений детей в Казахстане



Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова 6 февраля 2025 года после заседания коллегии ведомства рассказала, как будут регулировать школьное питание в Казахстане после недавних случаев отравления детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.



По ее словам, в Казахстане предусмотрено бесплатное питание для всех детей с 1-го по 4-й класс, что составляет порядка 1 млн 700 тыс. человек.



"Кроме этого, в нормативно-правовых актах прописаны все процессы: правила организации питания, порядок проведения конкурсных процедур и так далее. Важно также отметить добросовестное отношение поставщиков к процессу организации питания. Это очень важно – понимать через свое сознание и сердце, что мы кормим детей, а также соблюдать установленные правила, ведь финансирование на это имеется", – отметила Насымжан Оспанова.



Она подчеркнула, что в этом вопросе выявляются негативные и нечестные проявления со стороны именно поставщиков. В их числе – нарушения технологических процессов приготовления пищи, несоблюдение санитарных норм и требований, неправильное товарное соседство, просрочка продуктов, отсутствие спецодежды и регулярных медицинских осмотров.



"Те негативные случаи, которые были, особенно в последнее время, связаны не с организацией учебно-воспитательного процесса, а с подходом поставщиков к организации питания. В связи с этим министр Гани Бектаевич был вынужден встретиться с представителями Минздрава, чтобы обсудить эти проблемы и озвучить инициативы. В первую очередь, разработать стандарты организации питания для школ. В настоящее время идет согласование с госорганами, и в ближайшие дни они будут приняты и введены в действие с 1 сентября 2025 года", – озвучила председатель Комитета по охране прав детей.



Насымжан Оспанова также сообщила, что помимо этого было разработано новое меню для образовательных организаций, в котором учтены все важные аспекты.



"Оно создано при участии специалистов и экспертов. В отличие от предыдущих меню, которые школы вынуждены были разрабатывать самостоятельно, это меню составлено Казахской академией питания совместно с нутрициологами, диетологами и медицинскими работниками. В нем строго регламентированы нормы содержания соли и сахара, исключены жареные продукты. Меню также адаптировано в соответствии с возрастными особенностями детей", – перечислила председатель Комитета по охране прав детей.



С ее слов, в новом стандарте предусмотрены различные виды школ.



"У нас есть малокомплектные школы, для которых, возможно, будет организовано буфетное питание в формате ланч-боксов. В целом предусмотрены различные формы организации питания – как в небольших школах, так и в крупных. Вплоть до формата фуршетов или шведского стола, с возможностью выбора блюд. Сегодня очень важно учитывать мнение детей, их предпочтения. Задача педагогов и родителей – объяснять важность правильного питания, в том числе показывая личный пример. Это большая работа, включающая взаимодействие с обществом, ведь простыми запретами проблему не решить", – сказала Оспанова.



Спикер также подчеркнула важность работы бракиражной комиссии.



"Она должна работать не формально, а ежедневно – снимать пробы, проводить органолептическую оценку, делать замечания поставщикам. Это не просто комиссия на бумаге, а реальный инструмент контроля, который поможет организовать качественное и безопасное питание. Министр на коллегии подчеркнул, что руководители образовательных организаций не могут перекладывать всю ответственность на поставщиков, ведь именно директора школ находятся на местах и несут первостепенную ответственность за жизнь и здоровье детей. Они видят, что происходит в школах. Однако есть случаи, когда в учебных заведениях продаются сахаросодержащие напитки, булочки, жареные пирожки, жвачки и конфеты – все это запрещено к реализации в образовательных учреждениях. Руководитель школы несет полную ответственность за работу бракиражной комиссии", – заявила она.



Оспанова пояснила, что в состав этой комиссии входят депутаты, представители общественных советов регионов, неправительственные организации, активные родители, педагоги и другие заинтересованные лица.



"В данной ситуации у нас есть четкий механизм контроля. Кроме того, существует второй уровень проверки – межведомственные экспертные группы, в которые входят ответственные лица, контролирующие процесс организации питания. Финансирование здесь значительное, а правила разработаны таким образом, чтобы обеспечить надлежащее качество. Более того, предусмотрены штрафные санкции и уголовная ответственность в случае выявления нарушений, ведущих к отравлениям. Это крайне серьезный вопрос. В последние месяцы, например, в Мангистау были зафиксированы случаи массовых отравлений, по которым возбуждены уголовные дела и продолжается расследование. Административные меры принимаются на уровне акиматов и управлений образования. Этот вопрос постоянно находится на контроле Комитета по охране прав детей и, как правило, – доводится до конца", – заявила Оспанова.



Также она ответила на вопрос о возможном изменении цен на питание.



"По мнению экспертов Казахской академии питания, качественное и вкусное питание можно организовать в рамках текущего финансирования. Я доверяю этим специалистам и утверждаю, что выделенных средств достаточно. Состав нового меню – это открытые данные, его можно будет посмотреть в "Адлет", – заключила она.



3 февраля 2025 года в селе Кызылсай города Жанаозена произошло массовое отравление воспитанников одного из дошкольных учреждений.



Екатерина Елисеева