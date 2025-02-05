"Где их всех хоронить-то будем?": что сейчас происходит в Курской области, где ВСУ пошли в атаку

18:17 06.02.2025

Военкоры рассказали, как разворачиваются бои в Курской области после атаки ВСУ



Сражение на Курском направлении набирает обороты: первая атака ВСУ, едва начавшись, захлебнулась, но украинское командование, не теряя времени, бросает на убой новые силы. По данным военных корреспондентов, значительные колонны противника устремились в сторону Плехово. Сообщается о крупной концентрации личного состава и бронетехники, при этом потери у украинских войск исчисляются сотнями. В дело вступил знаменитый командир российского спецназа "Аид" вместе со своей группой, намереваясь пресечь продвижение врага.



Все началось утром 6 февраля, когда ВСУ предприняли первую попытку наступления, направив силы с Махновки в сторону населенного пункта Уланок. По информации Mash, в атаку было брошено не менее 500 боевиков. Около шести часов утра украинские подразделения начали выдвижение от хутора Колмаков, что к востоку от Суджи, в сторону Уланка. Основной задачей противника является возвращение контроля над стратегически важной трассой Сумы – Суджа, протяженностью порядка 65 километров. Именно по этому маршруту киевский режим осуществляет переброску подкреплений.



Военные источники сообщают, что ВСУ в ходе атаки использовали технику для разминирования, за которой последовали танки – среди них замечены американские Abrams, – а также другая бронетехника. По предварительным данным, в бой брошено не менее десяти боевых машин пехоты, четыре танка и два инженерных трала. Личный состав наступающих насчитывает не менее полутысячи бойцов, сведенных в три батальона. Однако российские войска полностью готовы к отражению атаки – авиация, артиллерия и беспилотники уже активно работают по врагу: натовская техника полыхает ярким пламенем.



Condottiero сообщал, что противник ввел в бой две батальонные тактические группы, бросая их на прорыв в районе Черкасской Конопельки, Фанасеевки и Уланка. Военный корреспондент Александр Харченко отмечал, что существует высокая вероятность удара и по направлению к Глушково.



По сведениям военкора Юрия Подоляки, украинские подразделения сегодня начали атаки по двум маршрутам – с севера и запада, пытаясь взять под контроль Черкасскую Конопельку. Цель наступления очевидна: вернуть утраченные позиции и выйти в тыл российским войскам, ведущим бои в районе Гуево. Кроме того, ВСУ стремятся обезопасить линию снабжения из Сум, так как в последние недели они понесли здесь катастрофические потери, потеряв более двухсот единиц автомобильной техники.



"Военкоры Русской весны" сообщали, что украинские силы высаживают пехоту в лесных массивах, стремясь взять под контроль Уланок на Курском направлении, в то время как бронетехника подвозит подкрепления для усиления натиска. 11-я бригада ВДВ держит оборону, отражая натиск украинской пехоты и бронегрупп. Накануне Зеленский открыто заявил, что рассматривает Курскую область как разменную монету в предстоящих переговорах. Уже вечером 5 февраля в Сумы были стянуты дополнительные резервы, а утром следующего дня украинские силы попытались перейти в наступление. Однако их попытка оказалась провальной – к середине дня было выведено из строя около 20 единиц техники, среди которых три танка, инженерная машина разграждения (ИМР) и 16 боевых бронированных машин.



Военный корреспондент Юрий Котенок отмечал, что, несмотря на значительные потери, противник продолжает попытки продвижения на Суджанском направлении в Курской области, используя волновую тактику атак. По наступающим украинским подразделениям наносятся массированные удары.



"Где их хоронить-то всех будем?" – задаются вопросом авторы канала "Город Брянск".



Как пишет военный блогер "Старше Эдды", противник копил силы на Сумщине в течение нескольких дней. Однако это не осталось незамеченным для российской разведки. По выявленным войскам противника били всем, что было. Но от атаки ВСУ не отказались.



"Противник атаковал сегодня на Курщине, понадеявшись на плохую погоду, в прошлый раз он полез во время "чистого неба". Всего противник бросил в очередной наступ до 30 единиц техники, сейчас ее выбивают, и этот наступ для хохла закончится так же, как и предыдущие, то есть разгромом и большими потерями", - резюмирует военэксперт.



Вячеслав Новороссийский