Кыргызстан. Курсантбек Омурбеков назначен гендиректором ОАО "Электрические станции"

18:33 06.02.2025

Курсантбек Өмүрбеков назначен гендиректором ОАО "Электрические станции"

6 февраля 2025



Tazabek - Курсантбек Өмүрбеков назначен генеральным директором ОАО "Электрические станции". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Курсантбек Омурбеков с мая 2024 года занимал должность первого заместителя министра энергетики.



Он окончил Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, факультет энергетики, по специальности "Электрические станции" как инженер механик (2003–2008).



В 2015 году прошел курс повышения квалификации в учебном центре ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".



Опыт работы:



Июнь 2007 года – май 2008 года – электрослесарь Кантской подстанции ОАО "Северэлектро" (3-й разряд).

Июль – ноябрь 2008 года – электрослесарь по ремонту основного оборудования подстанции Камбар-Ата ГЭС-2.

Ноябрь 2008 года – май 2013 года – начальник смены электромеханического цеха Токтогульского каскада ГЭС в составе ОАО "Электрические станции".

2013 – 2015 годы – главный инспектор по энергетической безопасности.

2015 – июнь 2021 года – старший инспектор Госинспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве КР.

Июнь 2021 года – февраль 2022 года – старший инспектор Госинспекции по энергетическому, горнодобывающему надзору и промышленной безопасности при Министерстве энергетики и промышленности.

Февраль 2022 года – май 2024 года – директор Службы энергетического надзора при Министерстве энергетики.

Май 2024 года – назначен первым заместителем министра энергетики.



История:



31 января 2024 года гендиректор ОАО "Электрические станции" Салават Садыракунов и его заместитель Чынгыз Мурзакматов были освобождены от должности.