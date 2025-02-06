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Кыргызстан. Курсантбек Омурбеков назначен гендиректором ОАО Электрические станции Кыргызстан. Курсантбек Омурбеков назначен гендиректором ОАО "Электрические станции"
18:33 06.02.2025

Курсантбек Өмүрбеков назначен гендиректором ОАО "Электрические станции"
6 февраля 2025

Tazabek - Курсантбек Өмүрбеков назначен генеральным директором ОАО "Электрические станции". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Курсантбек Омурбеков с мая 2024 года занимал должность первого заместителя министра энергетики.

Он окончил Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, факультет энергетики, по специальности "Электрические станции" как инженер механик (2003–2008).

В 2015 году прошел курс повышения квалификации в учебном центре ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

Опыт работы:

Июнь 2007 года – май 2008 года – электрослесарь Кантской подстанции ОАО "Северэлектро" (3-й разряд).
Июль – ноябрь 2008 года – электрослесарь по ремонту основного оборудования подстанции Камбар-Ата ГЭС-2.
Ноябрь 2008 года – май 2013 года – начальник смены электромеханического цеха Токтогульского каскада ГЭС в составе ОАО "Электрические станции".
2013 – 2015 годы – главный инспектор по энергетической безопасности.
2015 – июнь 2021 года – старший инспектор Госинспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве КР.
Июнь 2021 года – февраль 2022 года – старший инспектор Госинспекции по энергетическому, горнодобывающему надзору и промышленной безопасности при Министерстве энергетики и промышленности.
Февраль 2022 года – май 2024 года – директор Службы энергетического надзора при Министерстве энергетики.
Май 2024 года – назначен первым заместителем министра энергетики.

История:

31 января 2024 года гендиректор ОАО "Электрические станции" Салават Садыракунов и его заместитель Чынгыз Мурзакматов были освобождены от должности.

Источник - Tazabek.kg
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