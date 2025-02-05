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Четверг, 06.02.2025
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Глубоко сожалеем! Для независимой оценки парламентских выборов БДИПЧ ОБСЕ собиралось прислать в Таджикистан 170 наблюдателей
18:45 06.02.2025

Отсутствие аккредитации у Таджикистана менее чем за месяц до выборов делает невозможным продолжение миссии наблюдателей ОБСЕ

ВАРШАВА, 4 февраля 2025 г. – Отсутствие гарантий со стороны властей Таджикистана относительно аккредитации международных наблюдателей, к сожалению, привело к необходимости отмены наблюдения за предстоящими парламентскими выборами в стране, заявило сегодня Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

"Мы глубоко сожалеем, что наше наблюдение за предстоящими парламентскими выборами в Таджикистане больше не будет возможным", - заявила директор БДИПЧ Мария Телалян. "Но отсутствие формальных гарантий того, что наши наблюдатели смогут выполнять свою работу менее чем за месяц до дня выборов, сделало наш выход из наблюдения неизбежным".

Хотя миссия по наблюдению открылась 22 января, группа экспертов по выборам, базирующаяся в Душанбе, не смогла приступить к работе. Продолжающееся отсутствие гарантий того, что эксперты БДИПЧ и международные наблюдатели получат аккредитацию, необходимую для наблюдения за выборами, последовало за многочисленными попытками добиться ясности в этом вопросе и продления срока для официального ответа от властей. БДИПЧ направляет миссии по наблюдению за выборами по приглашению государств, а принимающие правительства должны обеспечить необходимые условия для их эффективной и беспрепятственной работы. Длительная неопределенность вокруг аккредитации подрывает целостность этого процесса.

На основе результатов оценки предвыборных потребностей, проведенной за несколько месяцев до выборов, БДИПЧ определяет размер и формат наблюдения, необходимые для предоставления независимой, заслуживающей доверия оценки. Что касается парламентских выборов в Таджикистане, оценка потребностей отметила обеспокоенность по поводу независимости и беспристрастности избирательной администрации, проведения и честности процесса в день выборов, продолжающегося отсутствия независимости судебной системы, избирательной администрации и правоохранительных органов, а также явного ухудшения положения с соблюдением прав на свободу выражения мнений, объединений и собраний. В своем отчете об оценке потребностей БДИПЧ установило, что необходимо наблюдение с 20 долгосрочными наблюдателями и 150 краткосрочными наблюдателями.

Все государства-участники ОБСЕ неоднократно признавали ценность наблюдения БДИПЧ и эффективность его всеобъемлющей и объективной методологии, которая применяется одинаково в каждой стране. Они обязались приглашать наблюдателей из всех других государств-участников ОБСЕ на свои выборы, а также оперативно реагировать на оценку выборов и рекомендации БДИПЧ.

БДИПЧ продолжит оказывать поддержку Таджикистану в выполнении взятых на себя обязательств по укреплению демократии и прав человека в стране и по-прежнему привержено наблюдению за будущими выборами, когда условия позволят Бюро проводить систематическое, точное и достоверное наблюдение в соответствии со своим мандатом и установленной методологией.

Источник - osce.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738856700


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