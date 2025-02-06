Трамп переписал на себя борьбу за традиционные ценности

23:43 06.02.2025

Президент США решил не допускать мужчин в женский спорт



Геннадий Петров

06.02.2025



Президент США Дональд Трамп подписал указ под говорящим названием "Не допускать мужчин в женский спорт". Так он выполнил одно из своих предвыборных обещаний, поддерживаемых, судя по опросам, большинством американских избирателей, и заодно поставил в тупик зарубежных консервативных критиков Запада. США в лице Трампа сделали сильную заявку на роль главного всемирного защитника того, что называется традиционными ценностями.



Видимо, памятуя о своем прошлом шоумена, подписание указа американский президент обставил как можно более красочно, так, чтобы журналисты получили подходящую "картинку". Свою подпись под указом, запрещающим допускать трансгендеров (напомним, что движение ЛГБТ Верховный суд РФ признал экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России) до соревнований во всех школах и колледжах США с государственным финансированием, Трамп поставил, будучи в окружении школьниц-спортсменок. "Отныне женский спорт будет только женским", – пообещал американский президент в своей речи, из которой следует, что данный указ является только началом.



Дальше Трамп, как следует из его слов, намерен добиться запрета участия трансгендеров в женских соревнованиях на Олимпиаде 2028 года. Она пройдет в Лос-Анджелесе летом, в разгар президентской избирательной кампании (напомним, что в США главу государства избирают в ноябре). Если не сбудется представляющийся сейчас совершенно фантастическим сценарий (который тем не менее ряд экспертов не исключают), когда на третий срок будет баллотироваться сам Трамп, получается, что он включил борьбу с трансгендерами в свое, так сказать, политическое завещание. Сейчас самым вероятным преемником нынешнего президента в прессе называется вице-президент Джей Ди Вэнс. О необходимости пересмотра политики Белого дома в отношении гендерных вопросов говорили многие члены команды Трампа, но он – особенно. Достаточно вспомнить, что в бытность сенатором Вэнс старался препятствовать назначению тех послов США, которые, как он считал, намерены продвигать нечто, расходящееся "с традиционными христианскими, иудейскими, мусульманскими или индуистскими моральными ценностями".



Кроме того, указ Трампа находится в одном ряду с прочими его решениями такого рода, принятыми на нынешнем президентском сроке. Одним из первых его шагов после инаугурации стало юридическое признание только двух полов – мужского и женского. В январе Трамп подписал указ о запрете операций по смене пола у лиц, не достигших 19-летнего возраста. Вероятно, скоро трансгендеры будут лишены права служить в армии. Такой запрет Трамп ввел во время своего первого президентского срока. Но его отменил, став президентом, Джозеф Байден.



Вовсе не очевидно, что все инициативы такого рода у Трампа получится провести. В частности, для запрета участия в Олимпиаде каких-либо спортсменов требуется решение Международного олимпийского комитета (МОК). Он, вероятно, будет очередной наднациональной организацией, с которой президент США скоро начнет войну. Война МОК, собственно, уже объявлена. В указе "Не допускать мужчин в женский спорт" Трамп прописал возможность запрета на получение американской визы спортсменами-трансгендерами. Это положение указа, как и сам указ, могут быть оспорены в судебном порядке, причем со ссылкой на американское законодательство. Решение Трампа юридически основано на так называемом Законе Пэтси Такэмото Минк о равных возможностях в образовании, более известном как Раздел 9. Он вступил в действие в 1972 году, кстати, при президенте-республиканце Ричарде Никсоне. Согласно Разделу 9, запрещена дискриминация по признаку пола в любых образовательных учреждениях и программах, получающих федеральное финансирование. Трамп просто по-новому истолковал это положение закона – не как разрешение для трансгендеров участвовать в спортивных состязаниях, а наоборот – как запрет. Одно уже это делает указ президента уязвимым для судебных претензий.



Впрочем, это дело будущего. Пока же глава американской Национальной ассоциации студенческого спорта Чарльз Бейкер с удовлетворением воспринял указ Трампа. "Мы твердо убеждены, что ясная, последовательная и единая квалификационная стандартизация лучше всего подходит сегодняшним студентам-спортсменам, а не прежняя мешанина противоречивых государственных законов и судебных решений", – сказал он. Вместе с тем из его же объяснений следует, что без указа Трампа вполне можно было бы и обойтись. Ведь из 510 тыс. спортсменов, входящих в возглавляемую Бейкером ассоциацию, не наберется и десятка трансгендеров. Ничто не мешало решать вопрос об их допуске к тем или иным соревнованиям в индивидуальном порядке, как сейчас и делается по правилам МОК. Необходимо также обратить внимание на то, что указ Трампа не касается профессионального спорта, частных школ и колледжей. Следовательно, о полном запрете для трансгендеров на участие в спортивной жизни США речь не идет.



Таким образом, в указе Трампа важна не фактическая, а символическая составляющая. Отношение к разного рода меньшинствам – это в современном мире маркер для радикальных консерваторов, борющихся против либерально-социалистической глобалистской повестки. Трамп усиленно старается застолбить за собой роль всемирного лидера этого идеологического течения. В этом качестве его признали своим "вождем", или по крайней мере единомышленником, целый ряд политических лидеров схожих взглядов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – самый яркий, но далеко не единственный пример такого рода. Для Трампа же важно и то, что своими решениями он закрепляет за собой значительную часть электората Республиканской партии – консервативных религиозных избирателей. В США их много, намного больше в процентном отношении, чем в России.