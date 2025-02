Еще одно "Змеиное гнездо". Под ширмой "пандемии ковида" орудовала мошенническая группа, - Валентин Катасонов

23:47 06.02.2025 На очереди у DOGE еще одно "Змеиное гнездо" – медицинские учреждения, которые ввергли Америку в "пандемию ковида"

Под ширмой "пандемии ковида" орудовала хорошо организованная мошенническая группа



06.02.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Я писал о том, что 2 февраля нынешнего года Илон Маск, американский миллиардер, а по совместительству глава Департамента по вопросам эффективности правительства США (DOGE), сделал сенсационное заявление в заблокированной в РФ социальной сети Х. Он назвал Агентство по международному развитию (The United States Agency for International Development – USAID) "преступной организацией", добавив: "Пора ей умереть". Он также уточнил: "USAID – змеиное гнездо леворадикальных марксистов, которые ненавидят Америку".



Судя по заявлениям Дональда Трампа и Илона Маска, работающего в тесном контакте с 47-м президентом, Департаменту по вопросам эффективности правительства (выполняющему функции "опричников" американского президента), кроме USAID, предстоит разворошить еще множество других "змеиных гнезд". 2 февраля Илон Маск даже намекнул, что следующим "змеиным гнездом", за которое возьмется DOGE, могут оказаться те учреждения и лица, которые причастны к истории так называемой "пандемии ковида". Вот запись Трампа в социальной сети Х: "Вы знали, что USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей?"



Глава DOGE в третьей декаде января (сразу же после того, как Трамп подписал указ о приостановке работы USAID и расследовании деятельности этого ведомства) стал требовать от высших чиновников Агентства секретные документы по разным аспектам деятельности USAID. Чиновники воспротивились, после чего были немедленно отправлены в "административный отпуск". Все-таки, как отмечают некоторые СМИ, Илону Маску к началу февраля удалось добраться до части секретных документов. См., например, статью Игоря Мальцева: "Волки Маска из DOGE получили-таки секретные документики". И, судя по всему, до документов, в которых затрагиваются вопросы COVID-19. Таким образом, заявление Маска о том, что COVID-19 – не природный вирус, а биологическое оружие, разработанное за счет средств американского бюджета, не версия, а "медицинский факт", вытекающий из секретных документов запрещенного в России USAID*.



Но даже без секретных документов USAID многое в отношении происхождения COVID-19 было уже понятно и очевидно. Как-то в информационной суете, возникшей после победы на президентских выборах Дональда Трампа, почти не замеченным оказалось такое событие, как публикация 3 декабря Конгрессом США одного очень важного доклада. Он называется "After Action Review of the COVID-19 Pandemic: The Lessons Learned and a Path Forward." ("Обзор действий после пандемии COVID-19: извлеченные уроки и путь вперед"). Документ получился объемный – 557 страниц, готовился на протяжении двух лет специально созданным в палате представителей США подкомитетом по пандемии. В него входят 8 демократов и 10 республиканцев, включая ультраправую Марджори Тейлор Грин (ее хорошо знают в Америке хотя бы потому, что на следующий день после инаугурации 46-го президента Джо Байдена она потребовала начать процедуру его импичмента; она одна из самых стойких членов команды Трампа). Возглавляет подкомитет еще один представитель партии Трампа Бред Венструп, медик, офицер запаса.



Начну с самого простого и очевидного из того, что содержится в докладе. "Пандемия ковида" и организованная в США борьба с этой так называемой "пандемией" стали дымовой завесой для хищения астрономических сумм казенных денег. "Мошенники нанесли американским налогоплательщикам ущерб на сумму более 191 млрд долларов, воспользовавшись федеральной системой страхования по безработице и используя личную информацию людей", - говорится в докладе. Но это еще не все. Не менее 64 млрд долларов было похищено мошенниками, которые добрались до денег "программы защиты зарплат" во время пандемии, похитили еще не менее 64 млрд долларов. Кроме того, не менее 200 млрд долларов были похищены из-за недостатка контроля за мерами поддержки малого бизнеса. В общем набегает без малого на полтриллиона долларов.



Но самое главное в докладе – выводы по поводу происхождения вируса. Практически полностью и окончательно отметается версия о "естественном" его происхождении. Не остается сомнений, что COVID-19 (первоначальное название этого патогена SARS-CoV-2) родился в лаборатории. Между прочим, с таким выводом поспешило согласиться и Центральное разведывательное управление США. В январе 2025 года Associated Press (AP) сообщило: ЦРУ обнародовало собственный доклад, это было сделано по команде нового руководителя ЦРУ Джона Рэтклиффа. Доклад готовился еще во время президентства Джо Байдена, когда директором ЦРУ был Уильям Бернс. Документ очень осторожный. Тем не менее в нем также признается, что вирус появился в лабораторных условиях. Но вот в какой лаборатории, доклад ЦРУ ответа не дает.



А вот в докладе конгресса говорится: в лаборатории китайского города Ухань. Вероятность уханьской версии, согласно докладу, 99 процентов.



Распространение вируса COVID-19 было объявлено "пандемией", т. е. глобальной эпидемией Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года. А прекращена она была резко в феврале 2022 года, сразу же после начала специальной военной операции (СВО) на Украине (между прочим, ВОЗ даже не сделала никаких официальных анонсов завершения "пандемии").



Уханьская версия стала уже основной среди специалистов и честных экспертов еще в разгар так называемой "пандемии ковида". Т. е. где-то года четыре назад. Ровно три года назад я опубликовал статью "Доктор Фаучи – отец уханьского вируса? В Америке его все чаще называют преступником", в которой дал обзор мнений наиболее авторитетных специалистов из разных стран по вопросу о происхождении COVID-19 (SARS-CoV-2). Процитирую самого себя: "SARS-CoV-2 называют уханьским вирусом (особенно в американских СМИ). Образно выражаясь, его матерью стала лаборатория в Ухане. А есть ли у него отец? Т. е. заказчик работ по созданию нового вируса? Да, есть. В широком смысле это Америка. В более узком – доктор Энтони Фаучи (Anthony Fauci), американский ученый-медик, иммунолог и инфекционист".



Во время так называемой "пандемии" при обсуждении вопросов, прямо или косвенно связанных с COVID-19, чаще всего упоминались два имени – Тедроса Аданома Гебрейесуса и Энтони Фаучи. Первый – глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Второй – бессменный (с 1984 года) руководитель Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (National Institute of Allergy and Infectious Diseases – NIAID), входящего в систему Национальных институтов здоровья (National Institutes of Health – NIH). Де-факто Фаучи руководил всей сетью NIH, которые ежегодно получали гигантские суммы из государственного бюджета. При президенте Джо Байдене Фаучи де-факто стал главным советником Белого дома по вопросам борьбы с "пандемией". Нередко встречал оценки, что в паре упомянутых "героев" Фаучи был ведущим, а Гебрейесус – ведомым. Т. е. второй получал команды от первого и озвучивал их в виде директив ВОЗ, которые должны исполнять все страны мира.



В самой Америке Фаучи многие называли "преступником". Список его преступлений, совершенных за полувековой срок его деятельности, очень длинный. Если говорить о его преступлениях, имеющих отношение к так называемой "пандемии ковида", то их можно свести к двум главным: 1) решающая роль в создании патогена ковида, который убил миллионы людей по всему миру; 2) организация так называемой "борьбы с ковидом", которая привела к гигантскому количеству дополнительных смертей.



Список преступлений Фаучи содержится в вышедшей в 2021 году книге Роберта Ф. Кеннеди-младшего (Robert F. Kennedy Jr.) "Настоящий Энтони Фаучи: Билл Гейтс, большая фармацевтика и глобальная война за демократию и общественное здравоохранение" (The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health).



Вот фрагмент из книги: "На глазах у всего мира Тони Фаучи продиктовал серию мер, которые привели к наибольшему количеству смертей и одному из самых высоких показателей количества жертв COVID-19 среди всех стран на планете. Только безжалостная пропаганда и непрерывная цензура могли скрыть его ужасные разрушительные действия в первый год эпидемии COVID-19. В США, где проживает 4 процента населения мира, погибло 14,5 процента от общего числа смертей от COVID". Роберт Кеннеди резюмирует: "Как мы постигаем из этой 50-летней саги (истории "профессиональной" деятельности Энтони Фаучи. – В.К.), лекарства доктора Фаучи часто более смертоносны, чем болезни, которые они якобы лечат. Его рецепты от COVID не были исключением"".



Но приведенные выше выдержки из книги – о втором виде преступлений Фаучи. А что можно сказать о первом виде преступлений? Т. е. о причастности и даже решающей роли Фаучи в деле создания смертоносного патогена? Об этом Роберт Кеннеди также подробно пишет. И об этом, кстати, мы также читаем в упомянутом выше докладе Конгресса США. Напомню, что в США действуют законы, которые запрещают разработку на территории собственной страны биологического оружия. А потребность в таком оружии со стороны Пентагона существует. И деньги для этого в бюджете США есть. Поэтому Америка создает биологическое оружие на территории других государств, создавая там свои (иногда на паритетных с другими государствами условиях) биолаборатории. И проплачивая из бюджета соответствующие работы за рубежом. Используя для обеспечения секретности различных агентов и посредников – как физических, так и юридических лиц. Одним из таких важных агентов выступало упоминавшееся выше ведомство USAID. Также использовались фирмы-посредники и фирмы-прокладки, регистрировавшиеся как в США, так и других странах.



Так, вот американцы положили глаз на лабораторию в Ухане. Предложив китайским товарищам сотрудничество, которое было оформлено в виде заказов и подкреплено деньгами. Конечным заказчиком со стороны США выступало американское ведомство DARPA – Агентство перспективных исследовательских проектов (Advanced Research Projects Agency) Министерства обороны США. А в качестве прикрытия использовался руководимый Фаучи институт NIAID. Институт Фаучи действовал через посредников в лице Агентства международного развития и некоммерческой организации EcoHealth Alliance (EHA). Последняя уже выходила напрямую на китайскую лабораторию в Ухане. "Сотрудничество" с китайцами началось в 2014 году. В общей сложности уханьская лаборатория получила от американцев 53 миллиона долларов. В этих запутанных схемах Фаучи был одной из ключевых фигур, он через посредников управлял исследованиями в уханьской лаборатории, оценивал результаты, докладывал о результатах наверх (или, наоборот, вниз; некоторые авторы считают, что в конечном счете Фаучи служил "глубинному государству".



О том, что Фаучи преступник, хорошо понимали в команде 46-го президента и сам Джо Байден. Все они – одна преступная банда, друг друга покрывали и прикрывали. Одним словом, "круговая порука". Все обратили внимание на то, что перед своим уходом из Белого дома Джо Байден поспешил помиловать большое количество разных весьма сомнительных людей. Среди помилованных – Энтони Фаучи. Более чем странное помилование. Ведь против этого высокопоставленного медика никаких обвинений не выдвигалось, никаких судебных дел не открывалось. Думаю, что это помилование будет отменено и Энтони Фаучи действительно придется предстать перед судом. И главным экспертом обвинителей выступит автор упомянутой выше книги "Настоящий Энтони Фаучи…" Роберт Кеннеди-младший. Впрочем, на суде он может выступить уже не в качестве автора книги, а в качестве министра здравоохранения (Трамп рекомендовал его на этот пост еще в ноябре; окончательного решения еще нет).



Итак, подвожу итог моего рассказа. Американская система здравоохранения – еще одно "змеиное гнездо", которое Трамп, Маск, Роберт Кеннеди и другие члены команды 47-го президента начнут ворошить в самое ближайшее время.



P.S. Можно не сомневаться, что для Трампа расследования, связанные с историей ковида, имеют большое значение. Не только в связи с тем, что он хочет навести порядок в американском здравоохранении, а также поставить под строгий контроль разработку и применение биологического оружия.



Ему важно добиться того, чтобы уханьская версия происхождения COVID-19 стала важнейшим инструментом давления США на Поднебесную. Китай должен быть объявлен главным виновником так называемой "пандемии ковида". Летом 2021 года, уже после ухода из Белого дома, Трамп заявил, что Китай, допустивший утечку патогена в Ухане, должен заплатить США и миру 10 трлн долларов в качестве компенсации за пандемию коронавируса. Тема вины Китая за утечку вируса будет наверняка звучать все годы нахождения Трампа в Белом доме. Только что Белый дом объявил о введении дополнительных пошлин в отношении китайских товаров. 3 февраля Белый дом опубликовал документ, в котором разъясняются причины этой меры. Одна из них – утечка вируса из лаборатории в Ухане. Что нанесло американской экономике убытки. Только сумма уже намного больше той, которую озвучивал Трамп в 2021 году. Теперь Поднебесная должна Америке ни мало ни много 14 трлн долларов. Источник - Фонд стратегической культуры

