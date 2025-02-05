"Дональд Алоизович". Опасен ли Трамп для России? - Владислав Шурыгин

00:05 07.02.2025

"Дональд Алоизович". Опасен ли Трамп для России?



Автор: Павел Шишкин, Редактор

05.02.2025



Эксперт Шурыгин сравнил Трампа с печально известным историческим персонажем



Военный обозреватель Владислав Шурыгин заявил, что негативные прогнозы, связанные с приходом в Белый дом Дональда Трампа, начали оправдываться.



"Уже никто не говорит, то Трамп будет миротворцем. Все видят, что вооружения для Украины все равно идут. Думаю, что сейчас Трамп стал быстро погружаться в ту информационную среду, от которой он был отрезан. Получил все доклады от разведок и Пентагона. И люди, которые его этими докладами грузят, это те же люди, которые так или иначе обеспечивали украинскую войну. Мне кажется, что и у Трампа стали формировать такую повестку, что с Россией надо разговаривать только с позиции силы", полагает Владислав Шурыгин.



Обозреватель считает, что при Трампе какие-то возможные разговоры о мире или подписание соглашений будут очень похожи на те, которые подписывались СССР в конце 30-х годов прошлого века с Гитлером. Это, по мнению Шурыгина, не более чем выигрыш времени для войны, чтобы в 2028–29 году начать все заново.



"Я разговаривал с человеком, который много лет занимался разведкой в странах НАТО. Он постоянно отслеживает их военные форумы, которые очень сильно отличаются от публикаций крупных изданий. На этих форумах такие настроения, что война с Россией для них нужна и выгодна. Главное, не дойти до ядерной войны. А конвенциональная - запросто. Воюют же русские с Украиной, теряют людей, технику, деньги, время. И для Запада это прекрасно. Они-то ничего не теряют, а получают заказы для ВПК, их армии учитывают боевой опыт и готовятся, а что будет с украинцами - это вообще никого не волнует", продолжает эксперт.



Владислав Шурыгин отмечает, что чем дольше война будет продолжаться, тем для Запада лучше. Он призвал не питать иллюзий о распространении миротворчества на Западе.



"Миротворчества там нет. А чем дольше идет президентство Трампа, тем больше по своему поведению он становится похож на Адольфа Алоизовича (Гитлера. - прим.ред.)", считает Шурыгин.



По мнению аналитика, сейчас для России крайне важно выдержать "искушение Трампом".