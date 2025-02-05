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Афганистан без взрывов и без радостей: что происходит в стране сегодня
00:36 07.02.2025

Ветеран событий в Афганистане рассказал о современном состоянии страны

Очередной визит в Афганистан делегации комитета воинов-интернационалистов при Совете глав стран - участниц СНГ изначально приобрел печальный характер. В минувшем году ушел из жизни известный востоковед, афганист, доктор исторических наук, профессор Владимир Пластун. Выпускник Института восточных языков МГУ, он работал в Иране, трижды был в длительных командировках в Афганистане в качестве директора Дома советской науки и культуры, советника главного политического управления Афганской национальной армии, собкора газеты "Правда". Последние годы жизни трудился в Новосибирске, преподавал на кафедре востоковедения Новосибирского госуниверситета.

Очередной визит в Афганистан делегации комитета воинов-интернационалистов при Совете глав стран - участниц СНГ изначально приобрел печальный характер. В минувшем году ушел из жизни известный востоковед, афганист, доктор исторических наук, профессор Владимир Пластун. Выпускник Института восточных языков МГУ, он работал в Иране, трижды был в длительных командировках в Афганистане в качестве директора Дома советской науки и культуры, советника главного политического управления Афганской национальной армии, собкора газеты "Правда". Последние годы жизни трудился в Новосибирске, преподавал на кафедре востоковедения Новосибирского госуниверситета.

Перед уходом Владимир Никитович завещал упокоить свой прах за Гиндукушем. Задача непростая. Попытки согласовать церемонию официальным путем результатов не дали. Российские и афганские чиновники лишь разводили руками. Пришлось действовать на свой страх и риск.

Завещание профессора было выполнено, и его прах со всеми почестями достойно упокоен на кладбище шурави в Кабуле. По счастливой случайности в это же время там оказалась съемочная группа известного певца-"афганца" Олега Гонцова, которая оказала содействие в проведении церемонии. Отдельная благодарность смотрителю кладбища Фархаду. Без его заботы российский погост, скорее всего, перестал бы существовать. Каждый клочок ровной земли ценится в Кабуле очень высоко.

От неминуемого забвения кладбище было спасено усилиями Михаила Конаровского, нашего посла в Афганистане в 2002–2004 гг. В 2002 году Михаил Алексеевич организовал ремонтно-восстановительные работы на кладбище, были четко обозначены границы, возведен дувал, назначена зарплата смотрителю. Теперь ситуация изменилась. Посольство оплату трудов Фархада прекратило, а у него семеро детей, случайные мизерные заработки приносит лишь старший сын. Семье живется крайне тяжело. На кладбище шурави упокоено 12 наших граждан, включая Анну Ивановну Малькову, погибшую от рук английских агентов в 1933 году. О ее яркой судьбе можно узнать из фильма "Миссия в Кабуле".

После церемонии наша делегация переместилась в Мазари-Шариф и Хайратан, где была радушно встречена сотрудниками российского генконсульства. К сожалению, посольство России и Российский центр науки и культуры в Кабуле придерживаются невнятной тактики в своей деятельности. На этом фоне генконсульство, возглавляемое опытным дипломатом Алексеем Переверзевым, воодушевляет. К афганцам здесь относятся с уважением, вникают в их беды и проблемы. Не раз приходилось слышать, что в Кабуле даже имеющих российские паспорта афганцев не пускали на порог посольства, а в Хайратане их вопросы решались в считаные часы.

Особое значение мы придавали официальной части. Приятно было обнаружить, что дипломат высокого ранга и ветераны размышляют на одной волне. Очень предметно, а порой даже и увлеченно, были обсуждены планы по организации для афганцев курсов русского языка, дальнейшего их направления на обучение в российские вузы. По просьбе ветеранов консул принял бывшего советского солдата Сергея Красноперова, который уже несколько лет стремится побывать на родине, но пока безуспешно. Чиновники в Кургане не подтверждают, что Сергей жил в этом городе, получил в нем паспорт, был прописан на улице Бажова, работал на заводе колесных тягачей, призывался здесь в Советскую армию. В беседе с генконсулом был намечен путь помощи "без вести пропавшему" солдату. Его родственникам давно пришла похоронка, усилиями ветеранов он "воскрес". Есть надежда, что через много лет он увидит маму.

Интерес к Афганистану в России не спадает. Поездки в Афганистан возможны, но они требуют тщательной подготовки и согласования. Сотрудники генконсульства не раз вызволяли наших горе-туристов из опасных ситуаций. Одна из наших бизнесвумен в Афганистан зашла со стороны Пакистана и далее отправилась пешком на север страны. Перед границей с Узбекистаном у нее внезапно закончились деньги. Естественно, вскоре она оказалась в казенном доме, в зиндане. Ей повезло, помогли дипломаты. Но сколько это стоило трудов и времени! Другая барышня совсем юных лет переплыла пограничную реку Пяндж, перепугала в камышах местных контрабандистов и упала на берегу без сил. Те проявили несвойственную им гуманность, не стали избавляться от совершенно нежелательного свидетеля, а сдали властям. Результат тот же - зиндан. Генконсульство помогало и байкерам, и туристам-одиночкам, и странствующим отшельникам.

Больным вопросом в отношениях наших стран стала драматическая ситуация с набором кандидатов для обучения в российских вузах. В минувшем году Россотрудничеством были отобраны около пятисот молодых афганцев. Все они учили язык, собирали деньги для поездки в Россию. Но лишь несколько десятков сумели получить российскую визу в Иране. Большинство осталось ни с чем. В визе кандидатам было отказано якобы из-за запрета министерства высшего образования Афганистана. Мол, идейные убеждения молодых афганцев могут кардинально поменяться, "они уезжают в Россию мусульманами, а возвращаются домой коммунистами". Документального подтверждения этого запрета на выезд нет. Сотни несостоявшихся студентов устраивают антироссийские акции, раздают многочисленные интервью западным СМИ.

С осуждением политики талибов в сфере образования резко выступил экс-президент Хамид Карзай. Он заявил: "Афганистан преодолеет свою зависимость от иностранной помощи и преодолеет внутренние проблемы только тогда, когда у него будут образованные кадры… Это может произойти только в том случае, если возможности для получения образования будут доступны всей молодежи, как девочкам, так и мальчикам".

Схожей позиции придерживаются даже некоторые представители правительства талибов. Так, замминистра иностранных дел Аббас Станикзай, выступая 19 января во время церемонии выпуска студентов религиозной школы в провинции Хост, заявил, что действия "Талибана" (признан в России террористической организацией) противоречат исламскому закону и нарушают права 20 миллионов жителей Афганистана, в основном женщин. Он подчеркнул, что решение закрыть школы и университеты для девочек не имеет религиозной основы и является личным мнением верховного лидера Хайбатуллы Ахундзады.

Такие заявления не стали определяющими, Станикзай был вынужден бежать из страны. А ситуация с отправкой кандидатов на обучение в Россию только ужесточается. Очевидно, что допущена серьезная недоработка, несогласованность между сторонами, в результате пострадали сотни людей. Афганистан не получит грамотных специалистов, а России нанесен серьезный имиджевый ущерб.

В 70–80-е годы Советский Союз подготовил для всех отраслей Афганистана более 100 тыс. специалистов. Все они до сих пор благодарны нашей стране. Это важно - друзья нам необходимы. Известны случаи, когда афганские выпускники известной Волгоградской школы-интерната №9, получив специальность, вернулись на родину, стали там успешными предпринимателями. Но когда началась специальная военная операция на Украине, они оставили свои дела и приехали защищать интересы России на передовой.

В ходе поездки удалось встретиться со многими афганскими коллегами. Настроение у них не очень радужное. Да, в стране стало намного безопаснее, искоренен криминал. Бывший советник президента, губернатор Карим Матен рассказал об окончании капитального ремонта дороги Кабул - Газни. Теперь по южному маршруту можно передвигаться без задержек. На узбекской стороне открыт крупный международный центр приграничной торговли, несколько раз в неделю сотни афганцев пересекают реку Амударью по мосту Дружбы, делают оптовые закупки, доставляют товары на свои рынки. На улицах стало больше машин, в Кабуле вновь появились пробки.

При этом ущемление прав женщин действительно существует. Девочки не могут учиться выше шестого класса, недавно был наложен запрет на обучение девушек медицинским профессиям, хотя в стране высокий уровень детской и женской смертности. В то же время мы стали свидетелями такого эпизода. По одной из главных улиц Кабула без сопровождения мужчины, как это должно быть, шла женщина с двумя сумками в руках. Без паранджи, платок с головы сбился. К женщине гневно подскочил талиб-патрульный и, размахивая палкой, потребовал принять вид, соответствующий шариату. И тут произошло неожиданное. Женщина бросила сумки, совсем сорвала платок и кинулась на стража порядка. Получив несколько серьезных тумаков, тот поспешил ретироваться и выкрикивал что-то уже издалека. Во время первого прихода талибов к власти в 1996 году такое даже представить было невозможно! Публичные казни и наказания на дому были в порядке вещей. Ныне можно предположить, что талибы стали либеральней. С другой стороны, население доведено до такого отчаянного состояния, что терять ему нечего.

К позитивным знакам можно отнести активное сотрудничество правительства Афганистана с Республикой Татарстан. Кабул не только подтвердил свое участие в Казань-саммите в мае этого года, но и выразил намерение стать партнером в его проведении. Создаются условия для привлечения в страну иностранного капитала, чем уже воспользовались некоторые российские предприниматели.

Но заметного оживления экономики в Афганистане нет. В стране высокий уровень безработицы, бывшим госслужащим не выплачивают пенсии, многие афганцы живут за чертой бедности, в нищете и болезнях. Замерла культурная жизнь, нет концертов, кино, не празднуют Навруз, почти не проводят спортивные соревнования, даже знаменитая афганская бузкаши (козлодрание) ограничена.

Многие специалисты покинули страну. Падает уровень образования, а нищее, безграмотное поколение легко вовлечь в любую группировку. Во избежание деградации нужно принимать срочные меры. Ресурсов для этого у нынешнего правительства явно недостаточно. Будет правильно, если страны-соседи и, конечно, Россия окажут Афганистану поддержку. Чтобы в дальнейшем избежать немалых бед.

Вячеслав Некрасов
Авторы: Вячеслав Некрасов ветеран боевых действий, советник председателя Комитета воинов-интернационалистов при Совете глав правительств стран СНГ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738877760


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