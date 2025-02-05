Швейцария вернет Узбекистану еще $182 млн активов дочери первого президента Гульнары Каримовой

00:45 07.02.2025

Между Узбекистаном и Швейцарией подписано новое соглашение о возврате активов Гульнары Каримовой. Как ожидается, средства еще на 182 млн долларов будут возвращены Швейцарией народу Узбекистана через Многопартнерский трастовый фонд ООН Uzbekistan Vision 2030.



Узбекистан и Швейцария 6 февраля в Ташкенте подписали соглашение о распределении конфискованных активов дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой.



Как сообщила пресс-служба Министерства юстиции, документ подписали министр юстиции Акбар Тошкулов и посол Швейцарии в Узбекистане Константин Оболенский.



В рамках соглашения около 182 млн долларов будут возвращены в Узбекистан.



"Эти средства были незаконно получены отдельными гражданами Узбекистана и полностью конфискованы в 2012 году Генеральной прокуратурой Швейцарии в рамках уголовного дела против Гульнары Каримовой", - говорится в сообщении.



Деньги будут переведены в Узбекистан через Многосторонний трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, созданный при Организации Объединенных Наций (ООН).



Ранее, 16 августа 2022 года, в Берне было подписано соглашение между странами о возврате конфискованных незаконно приобретенных активов в интересах населения Узбекистана.



В рамках этого соглашения было предусмотрено возвращение 131 млн долларов в Узбекистан. С подписанием нового документа общий объем возвращенных средств составит 313 млн долларов.



Средства, возвращенные через фонд Uzbekistan Vision 2030, будут направлены на социально значимые проекты в интересах населения Узбекистана, в частности в сферах здравоохранения и образования. В сентябре 2023 года фонд распределил 43,5 млн долларов на финансирование новой программы ООН, направленной на снижение предотвратимой смертности матерей и новорожденных в Узбекистане.



Информация о фонде и его проектах размещена на сайте фонда: ishonch.org.



Общая сумма активов во Франции, США, Латвии и других странах, относящихся к Гульнаре Каримовой и возглавляемой ею преступной группе, оценивается почти в 1,4 млрд долларов, или 15 трлн сумов. Замминистра юстиции Музраф Икрамов в 2022 году отмечал, на эти деньги можно построить 1400 школ.



Гульнара Каримова в 2015 году была приговорена к 5 годам ограничения свободы, а затем переведена в колонию в 2019 году. В марте 2020 года ее осудили еще на 13 лет и 4 месяца "по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах".