Таджикистан сократил выпуск цемента из-за роста его производства в Узбекистане

01:03 07.02.2025

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Соседняя страна повысила стоимость таможенного оформления таджикского цемента в 9 раз.



В Таджикистане в 2024 году произведено 4 млн 351 тыс. тонн цемента, что на 104 тыс. тонн меньше по сравнению с 2023 годом, сообщает Министерство промышленности и новых технологий страны.



Министр промышленности Шерали Кабир на пресс-конференции 6 февраля объяснил это высоким ростом производства цемента в Узбекистане, который является одним из двух импортеров (наряду с Афганистаном) этой продукции из Таджикистана.



По данным Минпрома, поставки цемента в Узбекистан в 2024 году снизились до 260,2 тыс. тонн с 342 тыс. тонн годом ранее. В целом экспорт цемента из Таджикистана в минувшем году составил 655 тыс. тонн, что на 286 тыс. тонн или на 30,4% меньше, чем в 2023 году.



Между тем, как ранее сообщалось, поставки этой продукции в Узбекистан фактически были приостановлены в ноябре этого года после повышения правительством соседней страны стоимости таможенного оформления таджикского цемента почти в 9 раз – с $35 до $300 за 1 тонну.



Новые ставки, по словам таджикских экспортеров, сделали их продукцию неконкурентоспособной на узбекском рынке.



Таджикские экспортеры уверены, что решение о повышения таможенных сборов инициировано сговором узбекских цементных заводов.



Возможно, резкое повышение растаможки таджикского цемента инициировано узбекскими производителями аналогичной продукции, но такие меры могут быть осуществлены только решением правительства страны, однако такого документа в открытом доступе нам обнаружить не удалось.



Между тем глава Минпрома Таджикистана на пресс-конференции подтвердил, что, действительно, властями Узбекистана был принят соответствующий документ в целях защиты местных производителей.



Напомним, в 2020 году правительство Узбекистана своим постановлением уже поручало приостановить импорт цемента – с 1 мая и до конца того года. Однако спустя три недели эти ограничения сняли.



В июле 2023 года правительство Таджикистана ввело временный запрет на экспорт цемента, но позже он тоже был снят. Руководство Минпрома тогда объяснило, что запрет действовал всего пять дней и был вызван дефицитом высококачественного цемента на стратегических стройках республики.



Отметим, что Таджикистан, наряду с Кыргызстаном, являлся главным поставщиком цемента в Узбекистан.