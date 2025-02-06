Кэндис Оуэнс: "Попахивает инцестом". Опубликована вторая часть расследования о том, кто такая Брижит Макрон

01:14 07.02.2025

ИноСМИ

Россия



Становление Брижит: Недоступное прошлое

Кэндис Оуэнс: почему Брижит Макрон так тщательно скрывает свое прошлое



06 февраля 2025



Прошлое Брижит Макрон покрыто мраком, констатирует пытавшаяся расследовать его Кэндис Оуэнс. Детских фотографий первой леди Франции найти невозможно, а родственники и давние знакомые говорят о ней только по согласованию с Елисейским дворцом. Немногое известно и о юных годах самого Эммануэля Макрона. И это - только верхушка айсберга.



