Родители не хотят отдавать детей в классы с кыргызским языком обучения, - Минобразования

01:21 07.02.2025

6 февраля 2025



Билим АКИpress - В рамках реализации закона о госязыке во всех параллелях были открыты классы с кыргызским языком обучения. Об этом сообщила министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева 6 февраля на заседании парламента.



"Но проблема в родителях. Даже в таких случаях не хотят отдавать ребенка в кыргызский класс", - сказала она.



Ранее депутат Камила Талиева ("Ата-Журт Кыргызстан") пожаловалась, что родители отдают детей в русские школы или классы, так как думают, что качество преподавания там лучше. По ее мнению, нужно искоренить этот стереотип.



