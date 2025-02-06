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    Кыргызстан   | 
Родители не хотят отдавать детей в классы с кыргызским языком обучения, - Минобразования
01:21 07.02.2025

6 февраля 2025

Билим АКИpress - В рамках реализации закона о госязыке во всех параллелях были открыты классы с кыргызским языком обучения. Об этом сообщила министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева 6 февраля на заседании парламента.

"Но проблема в родителях. Даже в таких случаях не хотят отдавать ребенка в кыргызский класс", - сказала она.

Ранее депутат Камила Талиева ("Ата-Журт Кыргызстан") пожаловалась, что родители отдают детей в русские школы или классы, так как думают, что качество преподавания там лучше. По ее мнению, нужно искоренить этот стереотип.

Источник - АКИpress
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