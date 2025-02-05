Reuters: Трамп распустил целевую группу по борьбе с российскими олигархами

01:27 07.02.2025

Администрация Трампа распускает целевую группу по борьбе с российскими олигархами



ВАШИНГТОН, 6 февраля (Рейтер) - Министерство юстиции США при президенте Дональде Трампе прекращает усилия, начатые после вторжения России на Украину в 2022 году, по обеспечению соблюдения санкций и преследованию олигархов, близких к Кремлю.



В служебной записке генерального прокурора Пэм Бонди, опубликованной в среду в рамках волны распоряжений в первый день ее пребывания в должности , но ранее не публиковавшейся, говорится, что усилия, известные как оперативная группа KleptoCapture, будут прекращены в рамках смещения акцентов и финансирования в сторону борьбы с наркокартелями и международными бандами.



"Эта политика требует кардинального изменения мышления и подхода", - написал Бонди в директиве, добавив, что ресурсы, которые сейчас направляются на обеспечение соблюдения санкций и арест активов олигархов, будут перенаправлены на противодействие картелям.



Усилия, предпринятые во время правления президента-демократа Джо Байдена, были направлены на ограничение финансов состоятельных соратников президента России Владимира Путина и наказание тех, кто способствует санкциям и нарушениям экспортного контроля.



Это было частью более масштабных усилий по вытеснению России с мировых рынков и применению широкомасштабных санкций, наложенных на Москву на фоне международного осуждения ее войны на Украине.



Специальная группа предъявила обвинения алюминиевому магнату Олегу Дерипаске и телемагнату Константину Малофееву в предполагаемом нарушении санкций, а также конфисковала яхты, принадлежащие находящимся под санкциями олигархам Сулейману Керимову и Виктору Вексельбергу.



В четверг судья временно заблокировал предложенную администрацией выплату компенсации федеральным служащим как минимум до понедельника.



Дела, расследуемые целевой группой, скорее всего, будут продолжены, но работа больше не будет централизована в штаб-квартире Министерства юстиции.



"Мы внезапно увидим поток санкционированных олигархических богатств в США? Я так не думаю", - сказал Эндрю Адамс, первый руководитель целевой группы, который сейчас работает в юридической фирме Steptoe. "Вы увидите резкое снижение темпов обвинений, направленных против посредников, которые специфичны для России".



Прокуроры, назначенные в оперативную группу, вернутся на свои предыдущие должности. Изменения будут действовать не менее 90 дней и могут быть продлены или сделаны постоянными, согласно директиве.



Трамп говорил об улучшении отношений с Москвой. Ранее он обещал прекратить войну на Украине, хотя и не обнародовал подробный план .



Акцент на наркокартелях появился после того, как Трамп признал многие подобные группировки террористическими организациями в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией и торговлей фентанилом.



Изменение также подразумевает применение закона США о взяточничестве за рубежом, который привел к некоторым из крупнейших корпоративных дел Министерства юстиции за последнее десятилетие. Подразделение, осуществляющее применение этого закона, известного как Закон о борьбе с коррупцией за рубежом, теперь будет уделять первоочередное внимание расследованиям взяточничества, связанным с картелями, согласно меморандуму.



В связи с этим законом под пристальное внимание Министерства юстиции попал целый ряд многонациональных компаний, включая Goldman Sachs , Glencore и Walmart .



"Это радикальный шаг в сторону от традиционных дел FCPA и перехода к узкому подклассу дел, связанных с наркотиками и насильственными преступлениями, которые никогда не были в центре внимания правоохранительных органов FCPA", - сказал Стивен Фрэнк, юрист юридической фирмы Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, работавший над делами FCPA в качестве федерального прокурора.