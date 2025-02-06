С участием ЕС, но без РФ: в Душанбе состоялась встреча спецпосланников по Афганистану

01:43 07.02.2025

6 февраля 2025



Специальные посланники стран Центральной Азии и Европейского союза (ЕС) по Афганистану встретились в Душанбе для обсуждения текущей ситуации в стране. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщает Ariana News.



Это была уже шестая подобная встреча (последняя состоялась год назад). Ее участники обсудили социально-экономические и политические события в Афганистане. Обсуждения затронули проблему прав человека в стране, особенно в отношении женщин и девочек, а также текущие вызовы и угрозы безопасности, с которыми сталкивается Афганистан.



На встрече присутствовал специальный посланник ЕС по Афганистану Томас Никлассон, который встретился с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Они подчеркнули важность региональной стабильности и безопасности, отметив, что Афганистан остается критически важным вопросом, влияющим на региональную динамику. Российского спецпосланника по Афганистану Замира Кабулова среди участников, судя по фото, не было.



Хотя ни одна страна официально не признала правительство талибов*, страны Центральной Азии поддерживают деятельные отношения с Афганистаном. Вскоре после того, талибы* провозгласили возобновление "Исламского Эмирата Афганистан" в августе 2021 года, страны региона установили контакт с Кабулом. Первоначально это сделал Узбекистан, а затем Казахстан и Киргизия, исключив "Талибан"* из своего списка запрещенных организаций. Таджикистан медленнее реагировал на новое правительство, но продолжал поставки электроэнергии в Афганистан.