|ВС РФ отразили попытку наступа ВСУ в районе Суджи и Малой Локни
01:45 07.02.2025
– итоговая сводка Readovka за 6 февраля
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 6 февраля в разрезе СВО. Русские войска сумели сорвать попытку ВСУ перейти в наступление из предместий Суджи и района Малой Локни с целью прорыва фронта и улучшения своего тактического положения. Нардеп Скороход констатировала, что силовые структуры, обеспечивающие безопасность украинских властей, за время СВО выросли в 3 раза.
"Марш на фарш"
ВСУ в очередной раз попытались перейти в наступление в Курской области. Противник силами до 10 бронемашин, шедших колонной со стороны хутора Колмаков, попробовал прорваться через передовые русские позиции и занять села Черкасская Конопелька и Уланок. Одновременно с этим со стороны Махновки украинские подразделения начали вспомогательную атаку также в направлении Черкасской Конопельки, но потерпели неудачу. Средства поражения ВС РФ разбили механизированную колонну ВСУ, а десант штурмовой пехоты неприятеля был вынужден рассредоточиться. Русские бойцы продолжают ликвидировать рассеянные силы противника. В течение дня также были зафиксированы попытки украинского прорыва в направлении Русской Конопельки.
Кроме того, из района сельской агломерации с центром в Малой Локне неприятель попытался зайти в поселок Кругленькое. Очевидно, что командование ВСУ любыми средствами и в авральном режиме хочет восстановить прежнее положение в районе основных точек опоры своих войск в зоне прорыва в Курскую область. Противника, прежде всего, интересует укрепление "периметра безопасности" вокруг Суджи. Все объясняется тем, что русские войска вплотную подошли к городу, и в случае если начнется штурм, то украинским подразделениям придется задействовать в обороне практически все наличные силы. Тогда Киеву пришлось бы забыть про все другие рубежи и сосредоточиться на удержании Суджи. Ведь без нее снабжение позиций украинских войск на других участках прорыва в курское приграничье становится невозможным, что равносильно провалу всей операции.
Верховное командование незалежной, судя по попавшим в сеть видео, активно перебрасывает бронетехнику из Сумской области в район Суджи. Примечательно, что, в отличие от подготовки к атаке в направлении Большого Солдатского 5 января, на этот раз неприятель отказался от предварительной концентрации сил в непосредственной близости от зоны боев. Это можно объяснить тем, что ВСУ решили повысить свои шансы на сохранение эффекта неожиданности. Кроме того, это помогло им предотвратить преждевременную потерю техники от русских FPV-дронов на оптоволоконном кабеле. Но такой подход из первоначальных плюсов превратился для украинских войск в один большой минус. Быстрого развертывания в подобных условиях добиться невозможно. Провал первого налета вынуждает противника в перспективе использовать основные силы, не добившись ожидаемого результата сразу. Но это уже не просто риск провалить операцию еще раз, а угроза оголения фронта из-за потерь со всеми вытекающими последствиями.
Но, несмотря на это, неприятелем в бой было введено подкрепление общей численностью до батальона (от 300 до 400 человек) с большим количеством техники – в основном бронемашин, БМП при поддержке танков и приданных инженерных машин разграждения. ВСУ не сумели первым ударом добиться целей операции, понеся высокие потери в технике, что привело к утрате штурмовой пехотой мобильности. Глубокий прорыв в очередной раз оказался для украинской стороны нереализованной задачей. При этом у неприятеля есть только 2 варианта. Первый – вводить в бой отведенные для операции части целиком, усиливая общий натиск для поддержки разрозненных спешившихся групп пехоты, вклинившихся в нашу оборону. Второй – сворачивать операцию по причине отсутствия конкретного результата первой фазы атаки. Неписаное правило наступления гласит, что если первичный прорыв не удался, то пытаться прорваться еще раз можно лишь путем резкого и немедленного повышения численности и усиления состава атакующих, либо прорыв на участке невозможен в принципе.
Ряд источников на данный момент сообщает, что ВСУ в этой попытке наступать уже потеряли 22 единицы техники, включая танки. Точное число "200-х" на стороне противника пока неизвестно, но неприятель, скорее всего, не досчитается сотен своих солдат.
Тюрьма нуждается в охранниках
Нардеп Рады Анна Скороход в эфире украинского телевидения констатировала, что в правоохранительных органах незалежной резко увеличились штаты сотрудников. Речь идет о МВД и СБУ.
"Количество сотрудников правоохранительных структур сильно выросло со времен начала полномасштабных боевых действий. […] Число сотрудников военной контрразведки выросло в 3 раза (служба находится в структуре СБУ, прим. ред.)", – сообщила Скороход.
При этом она упомянула, что 85% личного состава в структурах МВД и СБУ – это мужчины призывного возраста с бронью от мобилизации. Это говорит о том, что режим Зеленского серьезно усилил систему собственной защиты от "специфических внутренних процессов". Иными словами, внутренняя армия Банковой стабильно полнилась и продолжает это делать, даже несмотря на объективные нужды ВСУ в людях. Скороход также сообщила, что заявления главы МВД Клименко о том, что якобы каждый пятый полицейский находится на фронте, не соответствуют действительности. "Демократический" режим отлично понимает, что его выживаемость зиждется на штыках полиции и спецслужб. Озвученное нардепом Скороход положение вещей, скорее всего, не вызовет никаких сдвигов в разросшихся штатах силовых структур на Украине.
Практик с экономическим образованием. Чего ждать от нового главы Роскосмоса
После довольно невыразительного хозяйствования в Роскосмосе Юрия Борисова на его место заступил Дмитрий Баканов. Для широкой публики это человек малоизвестный, а вот в околокосмических кругах его помнят.
Баканов 8 лет руководил АО "Спутниковая система "Гонец". Это разработчик и оператор систем космической связи, причем тут важно, что их используют для массы практических задач, включая частные – для мониторинга транспорта, инфраструктурных объектов нефтянки, коммерческого флота. Он же отвечал за цифровизацию Минтранса. То есть человек, по сути, связан с крупным бизнесом и высокими технологиями.
Чего можно ожидать от такого специалиста во главе Роскосмоса? Судя по всему – дрейфа от дорогих статусных проектов к практичным, приносящим прибыль и полезным с утилитарной точки зрения вещам. Сейчас Россия в сложном положении, и чисто научные проекты – это, конечно, круто (без шуток, круто), но нужно понимать экономические возможности и жить, как говорят, по средствам. И, кроме того, пирамида не должна стоять на голове. В основе всегда должны быть практические задачи. Связь, навигация, разведка, мониторинг, погода, геодезия.
Космос в глазах многих занимает очень странное положение. Романтики с остекленевшими глазами требуют подвигов духа и немедленного прорыва к Марсу. Унылые псевдопрагматики ворчат, что это просто игрушка для богатых. На самом деле космос – это отрасль народного хозяйства. Зачастую – стратегически важная.
И сейчас мы ожидаем, что новый человек с таким подходящим бэкграундом будет рассматривать космос именно с такой точки зрения. Яблони на Марсе мы еще высадим, а пока давайте хотя бы земные яблоки порассматриваем в деталях с орбиты.
Вчера, 5 января, главным событием дня стали успешные действия ВС РФ к западу от Селидово в непосредственной близости от границы Днепропетровской области.