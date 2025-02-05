ВС РФ отразили попытку наступа ВСУ в районе Суджи и Малой Локни

01:45 07.02.2025

– итоговая сводка Readovka за 6 февраля



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 6 февраля в разрезе СВО. Русские войска сумели сорвать попытку ВСУ перейти в наступление из предместий Суджи и района Малой Локни с целью прорыва фронта и улучшения своего тактического положения. Нардеп Скороход констатировала, что силовые структуры, обеспечивающие безопасность украинских властей, за время СВО выросли в 3 раза.



"Марш на фарш"



