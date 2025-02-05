|Петр Толстой призвал расследовать работу ВОЗ на территории России
02:19 07.02.2025
Толстой назвал причины, по которым Россия должна выйти из ВОЗ
Вице-спикер Государственной Думы РФ Петр Толстой обосновал необходимость выхода России из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Одной из причин отказа от членства он назвал присутствие в руководстве объединения компаний и лиц, заинтересованных в производстве вакцин.
Оксана Иванова
Петр Толстой в Telegram написал, что несколько стран, которые являются крупнейшими спонсорами ВОЗ, уже выходят из ее состава. Среди них - США и Аргентина. Италия пока рассматривает вопрос прекращения членства.
Депутат напомнил, что США являлись главным "донором" организации и перечислили в бюджет объединения 1,28 млрд долларов в 2022-2023 годах. На втором месте среди спонсоров - Германия, на третьем - фонд Мелинды и Билла Гейтсов, на четвертом - вакцинный альянс Gavi, в котором последнее десятилетие "первую скрипку" играет фонд Гейтсов, вложивший более 4 млрд долларов. По данным Толстого, одним из партнеров Gavi является Всемирный банк и производители вакцин, сообщают "Ведомости".
Вице-спикер обратил внимание, что после выхода США из ВОЗ главными донорами организации станут структуры, аффилированные Биллом Гейтсом.
"У меня вопрос: почему Россия руками и ногами держится за членство в "организации", которая совсем скоро будет на корню принадлежать человеку с весьма сомнительной репутацией в здравоохранении?" - написал Толстой в Telegram.
Депутат призвал расследовать работу ВОЗ на территории России. На время разбирательств он предложил приостановить членство. "А лучше нам и вовсе попрощаться", - добавил Толстой.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ в первый же день после вступления в должность. Он объяснил свое решение несправедливыми финансовыми взносами Вашингтона.
В феврале Всемирная организация здравоохранения заявила об остановке набора сотрудников и сократила поездки из-за финансового кризиса, вызванного отказом от членства США.