Петр Толстой призвал расследовать работу ВОЗ на территории России

02:19 07.02.2025

Толстой назвал причины, по которым Россия должна выйти из ВОЗ



Вице-спикер Государственной Думы РФ Петр Толстой обосновал необходимость выхода России из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Одной из причин отказа от членства он назвал присутствие в руководстве объединения компаний и лиц, заинтересованных в производстве вакцин.



Оксана Иванова



Петр Толстой в Telegram написал, что несколько стран, которые являются крупнейшими спонсорами ВОЗ, уже выходят из ее состава. Среди них - США и Аргентина. Италия пока рассматривает вопрос прекращения членства.



