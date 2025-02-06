В Таджикистане бывший глава МИДа Хамрохон Зарифи осужден за попытку госпереворота

12:52 07.02.2025

В Таджикистане бывший глава МИДа осужден за попытку госпереворота



06 февраля 2025



Верховный суд Таджикистана приговорил бывшего главу МИД Хамрохона Зарифи и ряд других политиков к заключению на срок от 18 до 27 лет по делу о попытке государственного переворота, передает Asia Plus.



Кроме него приговоры были вынесены и другим фигурантам дела:



- Хамрохон Зарифи - приговорен к 27 годам лишения свободы.

- Абдулфайз Атои - бывший начальник управления информации, прессы, анализа и планирования внешней политики министерства иностранных дел страны, приговорен к 17 годам.

- Акбаршо Искандаров - экс-председатель Верховного совета Таджикистана, осужден на 18 лет.

- Саидджафар Усмонзод - экс-депутат парламента и председатель Демократической партии Таджикистана, приговорен к 27 годам.

- Ахмадшох Комилзод - бывший заместитель председателя демпартии республики, журналист, приговорен к 18 годам.

- Шокирджон Хакимов - заместитель председателя Социал-демократической партии Таджикистана, юрист, приговорен к 18 годам лишения свободы.



Также суд постановил конфисковать имущество Зарифи и Усмонзода. Подчеркивается, что Верховный суд засекретил процесс и официально его не комментирует.



Кроме того, Рухшону Хакимову, журналистку и племянницу юриста Хакимова приговорили к восьми годам лишения свободы. Агентство уточняет, что прокурор запрашивал для нее 17 лет заключения.