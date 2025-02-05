Узбекистан в этом водохозяйственном году направит в Казахстан 16 млрд кубов воды: на 1 млрд больше, чем в прошлом году

12:56 07.02.2025

16 млрд кубометров воды направит Узбекистан в Казахстан до 1 октября: на 1 млрд больше, чем в прошлом году



05 февраля 2025



16 млрд кубометров воды направит Узбекистан в Казахстан до 1 октября этого года. Об этом на 12-заседании Совместной рабочей группы по углублению двустороннего водного сотрудничества договорились министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов и министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев.



Стороны отметили, что за прошлый водохозяйственный год (октябрь 2023 года – октябрь 2024 года) в Казахстан было направлено 15 млрд кубометров воды. Таким образом, в этот водохозяйственный год ожидается увеличение этого объема на 1 млрд кубометров.



Также узбекская сторона поможет обеспечить стабильную подачу воды через канал "Достык" в поливной сезон 2025 года.



Кроме того, министры договорились о совместном проведении ремонтных работ на межгосударственных каналах, что улучшит подачу воды аграриям Туркестанской области Казахстана и Джизакской области Узбекистана.



"Еще одной темой для обсуждения стала автоматизация учета воды на реке Сырдарья. Ранее мы определили 10 первых точек, по 5 в каждой из стран, где будут установлены такие системы. На сегодня мы согласовали техническое задание для разработки технико-экономического обоснования проекта. В феврале состоится встреча совместной рабочей группы с представителями международных организаций для обсуждения дальнейших совместных действий",– сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.