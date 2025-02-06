Принц Рахим Аль-Хусейни Ага-Хан V назван 50-м наследным имамом мусульман-исмаилитов шиитов

13:03 07.02.2025

Назван новый духовный лидер исмаилитов

Принц Рахим стал 50-м наследным имамом



Принц Рахим Аль-Хусейни Ага-Хан V был 5 февраля назван 50-м наследным имамом (духовным лидером) мусульман-исмаилитов шиитов после раскрытия завещания его покойного отца принца Карима Аль-Хусейни Ага-Хана IV, который скончался в Лиссабоне вчера в возрасте 88 лет.



