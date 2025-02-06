|Принц Рахим Аль-Хусейни Ага-Хан V назван 50-м наследным имамом мусульман-исмаилитов шиитов
13:03 07.02.2025
Назван новый духовный лидер исмаилитов
Принц Рахим стал 50-м наследным имамом
Принц Рахим Аль-Хусейни Ага-Хан V был 5 февраля назван 50-м наследным имамом (духовным лидером) мусульман-исмаилитов шиитов после раскрытия завещания его покойного отца принца Карима Аль-Хусейни Ага-Хана IV, который скончался в Лиссабоне вчера в возрасте 88 лет.
Как передает Reuters, принц Рахим Ага-Хан V - старший сын скончавшегося Карима Ага-Хана и его первой жены, принцессы Салимы, родился 12 октября 1971 года.
Он окончил Phillips Academy в Массачусетсе. В 1995 году окончил Университет Брауна со степенью бакалавра искусств в области сравнительного литературоведения, а затем Navarra Business School в Барселоне.
Он входит в советы директоров многих агентств Сети развития Ага Хана и следит за работой Института исследований исмаилитов и институтов социального управления исмаилитской общины.
Рахим Ага-Хан в 2013 году женился на Кендре Ирен Спирс, известной как принцесса Сальва Ага Хан.
У пары родилось двое детей - принц Ирфан (11 апреля 2015 года) и принц Синан (2 января 2017 года).
Его отец - Принц Карим Ага Хан IV скончался в Лиссабоне 4 февраля на 89-м году жизни.
На протяжении всей своей 1400-летней истории исмаилитов возглавлял живой наследный имам.
Принц Карим Ага Хан IV был 49-м имамом общины исмаилитов-низаритов шиитского направления в исламе и считается прямым потомком пророка Мухаммада по линии его дочери Фатимы.
Он возглавлял Имамат на протяжении 68 лет.
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