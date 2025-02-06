Тема миграции из Центральной Азии в Россию останется актуальной надолго

13:06 07.02.2025

Тема миграции из Центральной Азии останется актуальной надолго



Освоить необъятное законодательство может только юрист с компьютером



Андрей Захватов

Об авторе: Андрей Васильевич Захватов – эксперт по Центральной Азии.

06.02.2025



Новые официальные данные МВД РФ по миграционной обстановке в России вызвали повышенный интерес – названо число нелегальных мигрантов. Насчитали их в немалом количестве – 670 тыс. человек (см. "НГ" от 02.02.25), причем интерес представляет впервые обнародованная информация – более 50% из них составляют женщины. Точный процент не назван, однако ясно, что женщин сотни тысяч. Понятно, что вместе с трудовыми мигрантами приезжают члены семей и дети.



Известно также, что в первом квартале 2024 года 106 тыс. иностранцев получили российское гражданство и что чаще всего гражданство РФ получали жители Таджикистана. Ясно также, что практически все прибывшие не нарушали охраняемые границы России. Они прибыли в страну не ползком меж пограничных столбов под колючей проволокой, а на транспорте и на законных основаниях – без виз, по Программе переселения соотечественников и без требований знать русский язык. Но сегодня эксперт по миграции из Уральского федерального университета Екатеринбурга Анастасия Фаизова полагает, что "языковой барьер – это серьезное препятствие: человеку будет сложно разобраться в лексиконе и следить за изменениями в законах. Их непонимание может привести к проблемам, штрафам или даже депортации".



Особые требования к гражданам Центральной Азии в России стали проявлять после трагедии в "Крокус Сити" 22 марта 2024 года – слишком уж резонансным стал теракт, чтобы на него не отреагировать. Но возникает вопрос: а все ли было в порядке с миграцией граждан Центральной Азии в предыдущие годы? Насколько можно предполагать, миграционная ситуация в предшествующие годы была примерно такой же, как в 2024 году, и в минувшие годы сотни тысяч людей получали российское гражданство. Но, несмотря на острую нехватку рабочих и персонала в ряде отраслей, в 2024 году общая обстановка ухудшилась настолько, что в ряде мест были созданы дружины по охране правопорядка – без этого, видимо, уже не обойтись.



Если вспомнить историю, первым государственным органом, занявшимся миграционной политикой, после распада Союза стала созданная 14 июня 1992 года при Министерстве труда и занятости гражданская Федеральная миграционная служба (ФМС). В 2004 году паспортно-визовая служба была преобразована в ФМС России в составе МВД России. В 2012 году ФМС выведена из-под юрисдикции МВД в самостоятельную структуру под прямую юрисдикцию правительства. В 2016 году ФМС России была упразднена, и ее функции были возвращены в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ. В 2024 году было анонсировано создание отдельного ведомства по миграционной политике, в котором должны быть правоохранительная и экономическая компоненты. Но время идет, независимой России скоро 35 лет, Концепция государственной миграционной политики до 2025 года принята, но реакция депутатов и региональных властей на возникающие внешние условия продолжается.



С самого начала, после своего создания в 1993 году, Государственная дума принимала законы по миграционной тематике, но настоящий всплеск принятых законодательных актов произошел только в 2024 году. За неполный год было принято 13 законов по миграционной политике. Один за другим российские регионы принимают решения о запрете работы мигрантам в ряде отраслей. Снежный ком законов нарастает с такой скоростью, что в среде мигрантов появилась шутка, хотя от шутки ничего здесь нет: "Мы впервые в России, ваши законы не знаем и пока будем жить по своим".



Насколько полно при принятии законодательных актов учитывается экономическая компонента, это задача законодателей. Однако что касается мигрантов, Анастасия Фаизова считает, что "человеку из кишлака или аула сложно удержать в памяти не только суть законов, но и их названия. Такой объем информации неподъемен даже для русскоговорящих людей, и сложно бывает даже депутатам Госдумы". И с этим нельзя не согласиться.



По логике вещей человек, прибывающий в другую страну для работы, должен заработать деньги и уехать домой, и его многочисленная родня здесь ни при чем. Работа за рубежом и приезд семьи – это разные вещи. А получение гражданства – строго формализованная процедура, такая же как обращение по поводу операции к хирургу, а не к другу, потому что он хороший человек. Перечень нужных мигрантам законов должен быть таким, чтобы их можно было пересчитать по пальцам. Но в Россию прибывают мигранты не в составе оргнабора, как это делали в СССР в 50-е годы XX века, а люди с семьями, что увеличивает нагрузку на бюджет и социальную сферу. Миграционных законов так много, что людей пугает даже не их число, а то, что законы о трудовых мигрантах и законы о наплыве женщин и детей смешали в общую кучу. И понимать это стали даже сами чиновники, ответственные за миграционную политику.



Российские СМИ зачастую публикуют на тему миграции разные цифры и непроверенную информацию, и оперировать ею – дело неблагодарное (и, может быть, даже уголовное). Но как ответить, к примеру, на вопрос "Что ждет в России тысячи детей из Центральной Азии, не знающих русский язык?". А ждет их скорее всего новый закон о штрафах с родителей, чьи дети не прошли тест на знание русского языка. При этом решение о штрафе будет передано совершенно конкретным лицам, а это значит, что уши коррупционной составляющей не просто выглядывают, а торчат. По-другому, может быть, уже нельзя, и заранее подозревать наделенных новым правом людей – нехорошо. А если у мигрантов ребенок плохо слышит и вообще глухонемой, как быть с ним?



Та же логика подсказывает, что 670 тысяч нелегалов в России – это лишь 0,46% от 146-миллионного населения. Естественно, депутатам Государственной думы виднее, какими законами следует заниматься в первую очередь – 41 миллионом пенсионеров, инфляцией в 9,5% или здравоохранением. Но если нелегалов уже переписали, это значит, что все остальные миллионы мигрантов в России – легальные, с надлежаще оформленными документами? Находящимся в России нелегальным мигрантам дана возможность до 30 апреля текущего года обратиться в МВД и профильные ведомства для легализации своего статуса. Значит, к 1 мая можно отрапортовать, что нелегалов практически нет?



Если в СССР у всех был единый паспорт и единое гражданство, за слабое знание русского языка не штрафовали. Сегодня все приезжие и их дети – иностранцы, их много, а денег не хватает. Автор хорошо помнит, как в 1962 году в райцентре Таджикистана во 2-й класс пришел новенький мальчик из татарской семьи, который все время говорил "мин сине анламыйм" – "я тебя не понимаю". Тем не менее после школы он окончил Оренбургское летное училище и вышел на пенсию пилотом тяжелого самолета. Другой мальчик, Гафур, сын жестянщика из Дагестана, пришел в 9-й класс, не выражался бранными словами и почти всегда молчал, но потом стал хорошим часовщиком.



Насколько можно ожидать, число законов в сфере миграции наверняка будет расти, чиновникам работа найдется всегда, и финансирование этого труда будет обеспечено. Однако в обществе растет понимание того, что умные подходы эффективнее и работают лучше. Особенно на государственном уровне.