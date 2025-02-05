Сборная Туркменистана по хоккею на льду разгромила команду Макао со счетом 26:0 на зимних Азиатских играх в Харбине

13:08 07.02.2025

Сборная Туркменистана по хоккею разгромила команду Макао со счетом 26:0 на зимних Азиатских играх в Харбине



05.02.2025



Хоккеисты сборной Туркменистана победили команду китайского Макао в матче первого тура группового этапа на 9-х зимних Азиатских играх в Харбине. Встреча завершилась со счетом 26:0 (6:0, 5:0, 15:0).



В составе победителей шайбы забросили Баймырат Баймырадов (5), Бегенч Довлетмырадов (4), Ахмет Гурбанов (2), Доврангельды Байджаев (2), Амангельды Аганиязов (2), Арслан Нурыев (2), Новруз Байханов (2), Назар Оразов (2), Сердар Дурдыев, Сердар Какаджанов, Арслан Гельдымырадов, Муса Аннасапаров и Гурбанмырат Танныев.



Во втором туре группы "С" 6 февраля сборная Туркменистана сыграет с командой Индии, а завершит групповой этап 9 февраля матчем против китайского Гонконга.



Стоит отметить, что сборная Гонконга одержала уже две победы на групповом этапе, обыграв Макао – 26:1 и Индию – 30:0.



Четвертьфинальные поединки в рамках мужского хоккейного турнира на зимних Азиатских играх пройдут 11 февраля.