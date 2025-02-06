Президент Узбекистана критически рассмотрел планы в химической промышленности

13:15 07.02.2025

Критически рассмотрены планы в химической промышленности



06.02.2025



Президент Шавкат Мирзиеев 6 февраля провел совещание по обсуждению планов химической промышленности на 2025 год.



В последние годы в этой отрасли произошли значительные изменения, были созданы широкие возможности для привлечения инвестиций в новые технологические цепочки. Несмотря на это деятельность крупных химических предприятий по-прежнему не соответствует современным требованиям.



На состоявшемся совещании, прошедшем в критическом ключе, были обсуждены актуальные проблемы отрасли. Глава государства указал на неиспользованные резервы и существующие проблемы, требующие оперативного решения.



В частности, ускоренное внедрение передовых технологий позволит многократно увеличить добавленную стоимость на химических предприятиях.



Президент отметил имеющиеся недостатки и поставил задачу существенно увеличить число высокотехнологичных инвестиционных проектов.



Правительству даны конкретные поручения по оперативному решению проблем отрасли, полному раскрытию ее потенциала и ускорению реализации важных проектов.



Также ответственным лицам поручено внедрить цифровые технологии на каждом предприятии, обеспечить максимальное использование производственных мощностей, повысить энергоэффективность и снизить себестоимость продукции.