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Специально для RT: Лучшая маскировка - полная открытость. Сегодня традиционные форматы переговоров по Украине неприемлемы
13:22 07.02.2025

Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов @valentinbogdanov

А кто вообще сказал, что переговоры, которые без преувеличения могут определить если не судьбы мира, то безопасность отдельного континента (в данном случае Европы), в 2025 году должны проводиться так же, как это было, например, в 1962-м, когда советского посла в США Александра Добрынина, поднимаясь по винтовой лестнице, вечерами тайно посещал связной Джона Кеннеди - его брат Роберт, а позже между столицами двух сверхдержав, сразу после Карибского кризиса, впервые была протянута горячая линия?



Почему сегодня такие традиционные форматы неприемлемы персонально для Дональда Трампа в случае переговоров по Украине, хорошо видно по его первому сроку. На память сразу приходит его встреча с Владимиром Путиным в Хельсинки, которая для тогда еще 45-го американского президента стала крупнейшим внешнеполитическим провалом. Не по содержанию - ее сделали такой его оппоненты, демократы-глобалисты, планомерно пропускавшие каждые неугодные им переговоры Трампа тет-а-тет через применяемое к преступникам правило Миранды: все, что говорилось, использовалось против него.

Трамп 2.0 стал опытнее и циничнее. Сегодня лучшая маскировка - это полная открытость. Обратите внимание, сколько времени 47-й президент США проводит на людях. Его рабочий день как огромное реалити-шоу, где Трамп полностью интерактивен. Он подписывает указы, тут же дает комментарии и делает заявления, с которыми даже ближайшие помощники не всегда знают, что делать. Как это было накануне с идеей переселения палестинцев из Газы. Само собой, все это не от хорошей жизни. Но политик, который пережил два покушения, понимающий, что главная угроза саботажа его инициатив исходит именно от "глубинного государства", обречен действовать как раз так.

И вот через эту призму стоит воспринимать постоянно возникающие "мирные планы по Украине". Трамп не готовится к переговорам. Трамп уже ведет переговоры. Используя для этого живую ткань дипломатического эфира, а не стандартные процедуры в виде депеш или звонков. Это, кстати, и объясняет роль спецпосланников. Минуя все то же deep state с его не до конца пока еще вычищенными представителями фауны вашингтонского болота (будь то в СНБ или Госдепе), сигналы отправляют через Кита Келлога. Не все синхронные, часто разнонаправленные, но Трамп есть Трамп.

Взять хотя бы два взаимоисключающих заявления. Первое - о том, что мирный план США по Украине будет озвучен сразу на Мюнхенской конференции по безопасности самим Келлогом. Второе - что нет, не будет. Мол, если кто и представит план, то лично Трамп. Оба заявления при этом никак не мешают "дипломатии утечек".

Очередные "пункты" выкатывает британская газета Daily Mail. Конечно, как всегда, в таких конструкциях смущают даты: прекращение огня к Пасхе, 20 апреля, или раскрытие пунктов соглашения к 9 мая (кстати, явный пас России). Куда ценнее - контуры будущего. А они с достижением США стадии принятия явно изменились по сравнению с предыдущими вариантами "планов". Никакого вступления Украины в НАТО (раньше дело откладывалось в долгий ящик, но императив опускался). Признание киевским режимом российского суверенитета над подконтрольными территориями - это тоже шаг вперед. Зеленский сильнее всего упирался по этой теме.

Источник - RT на русском
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738923720


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