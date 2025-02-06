Специально для RT: Лучшая маскировка - полная открытость. Сегодня традиционные форматы переговоров по Украине неприемлемы

13:22 07.02.2025

Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов @valentinbogdanov



А кто вообще сказал, что переговоры, которые без преувеличения могут определить если не судьбы мира, то безопасность отдельного континента (в данном случае Европы), в 2025 году должны проводиться так же, как это было, например, в 1962-м, когда советского посла в США Александра Добрынина, поднимаясь по винтовой лестнице, вечерами тайно посещал связной Джона Кеннеди - его брат Роберт, а позже между столицами двух сверхдержав, сразу после Карибского кризиса, впервые была протянута горячая линия?



