Суд в Кыргызстане приговорил к 8 годам экс-главу Минприроды Динару Кутманову и ее сына Кемеля

13:38 07.02.2025

6 февраля 2025



"Сводка" (АКИpress) – Первомайский районный суд Бишкека 5 февраля вынес решение в отношении бывшего министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Динары Кутмановой и ее сына Кемеля Кутманова.



Как сообщили 6 февраля в пресс-службе райсуда, Динара Кутманова признана виновной по ст.337 ч.4 ("Злоупотребление должностным положением, совершенное должностным лицом") УК КР и приговорена к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать государственные должности сроком на 3 года.



