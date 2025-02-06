В Узбекистане планируется запуск разведения креветок с партнерами из Малайзии

13:59 07.02.2025

В Узбекистане начнут выращивать креветки



В Узбекистане планируется запуск разведения креветок. Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан страны достигло договоренности о сотрудничестве с партнерами из Малайзии по этому вопросу.



Помимо разведения креветок, Узбекистан и Малайзия также планируют сотрудничать в области сельского хозяйства. В частности, Узбекистан будет поставлять в Малайзию семена риса сорта "Девзира", известного своими вкусовыми качествами.



Взамен Узбекистан получит от Малайзии семена черного, длинного и ароматного сортов риса.