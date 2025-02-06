В Казахстане подвели итоги госаудита эффективности политики цифрового развития

14:03 07.02.2025

Итоги госаудита эффективности политики цифрового развития подвели в Высшей аудиторской палате РК



06 февраля 2025



Завершился государственный аудит эффективности политики цифрового развития. Его результаты рассмотрены на заседании Высшей аудиторской палаты под председательством Алихана Смаилова.



Аудиторские мероприятия затронули МЦРИАП, а также другие ключевые организации в этой сфере: Центр поддержки цифрового правительства, АО "Национальные информационные технологии", Парк инновационных технологий, технопарк Astana Hub и другие.



Выступая на расширенном заседании Правительства 28 января т.г., Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул необходимость всестороннего внедрения цифровых технологий.



"Казахстан достиг значительных успехов в цифровизации, особенно в сфере государственных услуг. Но это лишь отправная точка для дальнейшего развития. Чтобы выстроить самодостаточную цифровую экосистему, требуется прочный фундамент в виде качественных данных и надежной системы их защиты", - отметил Президент РК.



На сегодняшний день в республике продолжается комплексная работа по внедрению цифровизации. Это включает реинжиниринг и автоматизацию различных бизнес-процессов, оцифровку документов, обновление информационных систем и защитных программ. Продолжается процесс модернизации коммуникационной инфраструктуры для обеспечения граждан высокоскоростным интернетом.



Вместе с тем проведенный аудит выявил ряд недостатков и факторов, сдерживающих темпы цифрового развития республики.



Так, в этой сфере характерны частые изменения законодательства, серьезные отставания в реализации крупных мероприятий, предусмотренных стратегическими документами. Кроме того, отмечены пробелы в исполнении государственных программных документов и тенденция переноса сроков отдельных мероприятий.



Наблюдается нехватка отечественных информационных технологий и зависимость от импорта данных технологий и средств информатизации.



Установлено некачественное оказание услуг по развитию архитектуры "электронного правительства": на архитектурном портале отсутствует точный учет сведений об объектах информатизации, по 49 системам нет необходимых документов, по 29 информсистемам не указаны статусы о жизненном цикле, 115 систем находятся в опытной эксплуатации более 1 года.



В ходе заседания председатель ВАП Алихан Смаилов подчеркнул, что без качественной цифровизации невозможно повысить эффективность работы госорганов и продуктивность экономики.



"Надо качественно ввести в эксплуатацию Единую цифровую платформу "GovTech" и быстрее перевести на нее все информационные системы государственных органов и квазигосударственных организаций. Это повысит эффективность их работы через полную интеграцию, взаимное использование актуальных данных, единых реестров и классификаторов. Также необходимо ускорить цифровизацию в отраслях экономики. В первую очередь в здравоохранении, промышленности, транспорте, строительстве и других. Для этого нужно усилить координационную роль МЦРИАПа", - сказал Алихан Смаилов.



Как следует из материалов аудита, на создание 5 центров технологического развития и 1 венчурного фонда в рамках АКФ "Парк инновационных технологий" в 2016-2017 годах из бюджета было выделено 4,9 млрд тенге. Деятельность 3 центров в итоге оказалась нецелесообразной и безрезультативной, 2 компании функционируют без перспективных планов развития. Таким образом, 3 млрд тенге использованы неэффективно.



Результативность и успешность инвестиций в 95 стартапов, профинансированных за счет бюджета через АКФ "ПИТ" на сумму свыше 987 млн тенге, не подтверждается. При этом 32 организации, получившие финансирование в 2018-2020 годах, ликвидированы, 18 из них – в принудительном порядке. Еще 21 компания представляет нулевые формы налоговой отчетности, что говорит об отсутствии деятельности.



Помимо бюджетных средств, в АКФ "ПИТ" с 2015 по 2024 год поступил 41 млрд тенге от недропользователей в качестве обязательств по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). При этом экспертная комиссия АКФ "ПИТ" не несет ответственности за обеспечение НИОКР, что ставит под сомнение транспарентность и однородность принимаемых решений в данном направлении. В результате 179 проектов на 14,8 млрд тенге в основном были направлены на решение текущих задач бизнеса и не содействовали развитию науки и созданию новых технологий.



Кроме того, выявлены факторы, способствующие выводу средств, предусмотренных для реализации проектов НИОКР, что требует срочного введения прозрачных механизмов управления и отчетности в АКФ "ПИТ".



АО "Национальные информационные технологии" обслуживает 34 информсистемы, 85% из которых имеют устаревшие технологии и функционируют на монолитном коде, что делает их нерационально масштабными для обновлений и изменений. Из 50 объектов информатизации, закрепленных за АО "НИТ", 28 информсистем и 1 аппаратно-программный комплекс фактически не сопровождаются вследствие их неактуальности.



В целом по итогам аудита установлены финансовые нарушения на 1,1 млрд тенге.



Неэффективное планирование бюджетных средств и активов составило 2,2 млрд тенге, а их неэффективное использование – 46,5 млрд тенге.



Также выявлено 45 системных недостатков и 143 процедурных нарушения.



В рамках заседания председатель ВАП Алихан Смаилов также акцентировал внимание на необходимости активнее бороться с кибермошенниками.



"Вопросы кибератак и мошенничества очень актуальны в настоящее время. Участились случаи и того, и другого. Целенаправленная постоянная работа нужна, потому что одни виды мошенничества заменяются на новые. С внедрением технологий мошенники становятся более изобретательными", - обратился он к министру цифрового развития Жаслану Мадиеву.



В свою очередь министр рассказал о проводимой работе в этом направлении.



"Если говорить про сотовую связь, мы с этим уже практически справились. Антифрод-центры телеком-операторов работают и блокируют все подменные звонки и номера. Выработан алгоритм, чтобы Telegram быстро реагировал на противоправный контент и блокировал. По WhatsApp мы как регулятор также выработали алгоритм с подключением антифрод-центра Нацбанка и системы управления рисками. Будет единый колл-центр, куда граждане смогут обращаться по фактам мошенничества", - сказал Жаслан Мадиев.



Алихан Смаилов добавил, что на основе заключений ВАП цифровому ведомству нужно составить план мероприятий, чтобы его подразделения, структурные и подведомственные организации приняли конкретные меры и шаги по совершенствованию своей работы.