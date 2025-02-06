 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 07.02.2025
16:14  Что случится, если на выборах президента в Абхазии победит Турция?
14:44  В Узбекистане заговорили о законе об "иноагентах"
14:42  Кыргызстан. Аскар Салымбеков отметил 70-летие. Ему присвоено звание "Эмгек Баатыры"
14:31  Управление мусульман Узбекистана одобрило Концепцию государственной политики в религиозной сфере
14:23  "Видео снято не в Кыргызстане". Минобразования прокомментировало видео с целующимися школьниками
14:21  Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе
14:19  Медийный переворот: как USAID и элита Узбекистана играли в опасную игру

14:17  Центральная Азия: как развивается "зеленая" энергетика в регионе?
14:12  Президент Кыргызстана в Харбине провел переговоры с Султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом
14:08  Археологи Минкультуры Афганистана передали в Национальный музей десятки исторических артефактов
14:03  В Казахстане подвели итоги госаудита эффективности политики цифрового развития
13:59  В Узбекистане планируется запуск разведения креветок с партнерами из Малайзии
13:38  Суд в Кыргызстане приговорил к 8 годам экс-главу Минприроды Динару Кутманову и ее сына Кемеля
13:22  Специально для RT: Лучшая маскировка - полная открытость. Сегодня традиционные форматы переговоров по Украине неприемлемы
13:15  Президент Узбекистана критически рассмотрел планы в химической промышленности
13:08  Сборная Туркменистана по хоккею на льду разгромила команду Макао со счетом 26:0 на зимних Азиатских играх в Харбине
13:06  Тема миграции из Центральной Азии в Россию останется актуальной надолго
13:03  Принц Рахим Аль-Хусейни Ага-Хан V назван 50-м наследным имамом мусульман-исмаилитов шиитов
12:56  Узбекистан в этом водохозяйственном году направит в Казахстан 16 млрд кубов воды: на 1 млрд больше, чем в прошлом году
12:52  В Таджикистане бывший глава МИДа Хамрохон Зарифи осужден за попытку госпереворота
12:44  Слухи о смене власти в Афганистане: Интрига США, "проигрыш Китая" и серьезные риски для Узбекистана
12:38  Президент Таджикистана выразил соболезнования Имамату исмаилитов в связи с кончиной Принца Ага Хана IV
02:38  Андрей Грозин: Трамп бьет по Ирану, но целится в Китай, пока Россия разбирается с Украиной
02:19  Петр Толстой призвал расследовать работу ВОЗ на территории России
01:55  Китайская компания построит в Кыргызстане завод по производству удобрений
01:45  ВС РФ отразили попытку наступа ВСУ в районе Суджи и Малой Локни
01:43  С участием ЕС, но без РФ: в Душанбе состоялась встреча спецпосланников по Афганистану
01:27  Reuters: Трамп распустил целевую группу по борьбе с российскими олигархами
01:21  Родители не хотят отдавать детей в классы с кыргызским языком обучения, - Минобразования
01:14  Кэндис Оуэнс: "Попахивает инцестом". Опубликована вторая часть расследования о том, кто такая Брижит Макрон
01:03  Таджикистан сократил выпуск цемента из-за роста его производства в Узбекистане
00:55  У Трампа есть план и он его придерживается, - Александр Дугин
00:45  Швейцария вернет Узбекистану еще $182 млн активов дочери первого президента Гульнары Каримовой
00:36  Афганистан без взрывов и без радостей: что происходит в стране сегодня
00:05  "Дональд Алоизович". Опасен ли Трамп для России? - Владислав Шурыгин
Четверг, 06.02.2025
23:47  Еще одно "Змеиное гнездо". Под ширмой "пандемии ковида" орудовала мошенническая группа, - Валентин Катасонов
23:43  Трамп переписал на себя борьбу за традиционные ценности
18:45  Глубоко сожалеем! Для независимой оценки парламентских выборов БДИПЧ ОБСЕ собиралось прислать в Таджикистан 170 наблюдателей
18:33  Кыргызстан. Курсантбек Омурбеков назначен гендиректором ОАО "Электрические станции"
18:17  "Где их всех хоронить-то будем?": что сейчас происходит в Курской области, где ВСУ пошли в атаку
18:08  Как в Казахстане изменится школьное питание после массовых отравлений детей
18:06  Bloomberg: Украинские облигации растут на ожиданиях обнародования мирного плана
18:00  В Кремле не считают экспертами по Украине тех, кто молчал после "майдана"
14:45  В Узбекистане опубликован "Индекс плова" за январь 2025 года
13:58  Новым главой Роскосмоса назначен 39-летний уроженец Байконура Дмитрий Баканов
13:51  На Каспии задержан туркменский паром, на котором незаконно вывозили в Азербайджан моторное масло
13:49  В Кыргызстане кто-то намеренно (или по недопониманию) душит малый и средний бизнес
13:43  "У нас есть желание, у вас - технологии". Президент Узбекистана приглашает бизнес Малайзии
13:40  Какие секторы вносят вклад в теневую экономику Казахстана, рассказал министр нацэкономики
12:58  Челобитная для Трампа. Элиты ЦА в погоне за американским благоволением, - Сергей Кожемякин
02:22  Скелеты из шкафа USAID. Сняли с довольствия Politico - "независимое авторитетное СМИ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Казахстане подвели итоги госаудита эффективности политики цифрового развития
14:03 07.02.2025

Итоги госаудита эффективности политики цифрового развития подвели в Высшей аудиторской палате РК

06 февраля 2025

Завершился государственный аудит эффективности политики цифрового развития. Его результаты рассмотрены на заседании Высшей аудиторской палаты под председательством Алихана Смаилова.

Аудиторские мероприятия затронули МЦРИАП, а также другие ключевые организации в этой сфере: Центр поддержки цифрового правительства, АО "Национальные информационные технологии", Парк инновационных технологий, технопарк Astana Hub и другие.

Выступая на расширенном заседании Правительства 28 января т.г., Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул необходимость всестороннего внедрения цифровых технологий.

"Казахстан достиг значительных успехов в цифровизации, особенно в сфере государственных услуг. Но это лишь отправная точка для дальнейшего развития. Чтобы выстроить самодостаточную цифровую экосистему, требуется прочный фундамент в виде качественных данных и надежной системы их защиты", - отметил Президент РК.

На сегодняшний день в республике продолжается комплексная работа по внедрению цифровизации. Это включает реинжиниринг и автоматизацию различных бизнес-процессов, оцифровку документов, обновление информационных систем и защитных программ. Продолжается процесс модернизации коммуникационной инфраструктуры для обеспечения граждан высокоскоростным интернетом.

Вместе с тем проведенный аудит выявил ряд недостатков и факторов, сдерживающих темпы цифрового развития республики.

Так, в этой сфере характерны частые изменения законодательства, серьезные отставания в реализации крупных мероприятий, предусмотренных стратегическими документами. Кроме того, отмечены пробелы в исполнении государственных программных документов и тенденция переноса сроков отдельных мероприятий.

Наблюдается нехватка отечественных информационных технологий и зависимость от импорта данных технологий и средств информатизации.

Установлено некачественное оказание услуг по развитию архитектуры "электронного правительства": на архитектурном портале отсутствует точный учет сведений об объектах информатизации, по 49 системам нет необходимых документов, по 29 информсистемам не указаны статусы о жизненном цикле, 115 систем находятся в опытной эксплуатации более 1 года.

В ходе заседания председатель ВАП Алихан Смаилов подчеркнул, что без качественной цифровизации невозможно повысить эффективность работы госорганов и продуктивность экономики.

"Надо качественно ввести в эксплуатацию Единую цифровую платформу "GovTech" и быстрее перевести на нее все информационные системы государственных органов и квазигосударственных организаций. Это повысит эффективность их работы через полную интеграцию, взаимное использование актуальных данных, единых реестров и классификаторов. Также необходимо ускорить цифровизацию в отраслях экономики. В первую очередь в здравоохранении, промышленности, транспорте, строительстве и других. Для этого нужно усилить координационную роль МЦРИАПа", - сказал Алихан Смаилов.

Как следует из материалов аудита, на создание 5 центров технологического развития и 1 венчурного фонда в рамках АКФ "Парк инновационных технологий" в 2016-2017 годах из бюджета было выделено 4,9 млрд тенге. Деятельность 3 центров в итоге оказалась нецелесообразной и безрезультативной, 2 компании функционируют без перспективных планов развития. Таким образом, 3 млрд тенге использованы неэффективно.

Результативность и успешность инвестиций в 95 стартапов, профинансированных за счет бюджета через АКФ "ПИТ" на сумму свыше 987 млн тенге, не подтверждается. При этом 32 организации, получившие финансирование в 2018-2020 годах, ликвидированы, 18 из них – в принудительном порядке. Еще 21 компания представляет нулевые формы налоговой отчетности, что говорит об отсутствии деятельности.

Помимо бюджетных средств, в АКФ "ПИТ" с 2015 по 2024 год поступил 41 млрд тенге от недропользователей в качестве обязательств по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). При этом экспертная комиссия АКФ "ПИТ" не несет ответственности за обеспечение НИОКР, что ставит под сомнение транспарентность и однородность принимаемых решений в данном направлении. В результате 179 проектов на 14,8 млрд тенге в основном были направлены на решение текущих задач бизнеса и не содействовали развитию науки и созданию новых технологий.

Кроме того, выявлены факторы, способствующие выводу средств, предусмотренных для реализации проектов НИОКР, что требует срочного введения прозрачных механизмов управления и отчетности в АКФ "ПИТ".

АО "Национальные информационные технологии" обслуживает 34 информсистемы, 85% из которых имеют устаревшие технологии и функционируют на монолитном коде, что делает их нерационально масштабными для обновлений и изменений. Из 50 объектов информатизации, закрепленных за АО "НИТ", 28 информсистем и 1 аппаратно-программный комплекс фактически не сопровождаются вследствие их неактуальности.

В целом по итогам аудита установлены финансовые нарушения на 1,1 млрд тенге.

Неэффективное планирование бюджетных средств и активов составило 2,2 млрд тенге, а их неэффективное использование – 46,5 млрд тенге.

Также выявлено 45 системных недостатков и 143 процедурных нарушения.

В рамках заседания председатель ВАП Алихан Смаилов также акцентировал внимание на необходимости активнее бороться с кибермошенниками.

"Вопросы кибератак и мошенничества очень актуальны в настоящее время. Участились случаи и того, и другого. Целенаправленная постоянная работа нужна, потому что одни виды мошенничества заменяются на новые. С внедрением технологий мошенники становятся более изобретательными", - обратился он к министру цифрового развития Жаслану Мадиеву.

В свою очередь министр рассказал о проводимой работе в этом направлении.

"Если говорить про сотовую связь, мы с этим уже практически справились. Антифрод-центры телеком-операторов работают и блокируют все подменные звонки и номера. Выработан алгоритм, чтобы Telegram быстро реагировал на противоправный контент и блокировал. По WhatsApp мы как регулятор также выработали алгоритм с подключением антифрод-центра Нацбанка и системы управления рисками. Будет единый колл-центр, куда граждане смогут обращаться по фактам мошенничества", - сказал Жаслан Мадиев.

Алихан Смаилов добавил, что на основе заключений ВАП цифровому ведомству нужно составить план мероприятий, чтобы его подразделения, структурные и подведомственные организации приняли конкретные меры и шаги по совершенствованию своей работы.

Источник - Высшая аудиторская палата Казахстана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738926180


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Усилить прозрачность доходов и эффективность расходов: сенаторы внесли поправки в Бюджетный кодекс и вернули его в Мажилис
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросу развития атомной энергетики
- Олжас Бектенов провел заседание Республиканской бюджетной комиссии
- Премьер-министр Грузии в рамках официального визита в РК ознакомился с цифровыми решениями в области ж/д перевозок
- Итоги госаудита эффективности политики цифрового развития подвели в Высшей аудиторской палате РК
- Канат Бозумбаев проверил работу стратегических, электроэнергетических объектов в Шымкенте
- 2025 год обещает быть знаковым в культурной жизни Казахстана – Аида Балаева
- Главы МИД Казахстана и Грузии обсудили актуальные вопросы сотрудничества
- 16 млрд кубометров воды направит Узбекистан в Казахстан до 1 октября: на 1 млрд больше, чем в прошлом году
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  