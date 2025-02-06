Археологи Минкультуры Афганистана передали в Национальный музей десятки исторических артефактов

14:08 07.02.2025

КАБУЛ, 5 февраля. /ИАБ/. Десятки исторических артефактов были переданы в Национальный музей Афганистана в Кабуле.



Эти артефакты были найдены в ходе раскопок археологами Министерства информации и культуры древних стоянок Мас-Айнак в Логаре и ступы Шиоки в районе Баграми Кабула.



Забихулла Садат, руководитель археологического отдела Министерства информации и культуры, сообщил ИАБ, что 97 артефактов, обнаруженных на древних стоянках Мас-Айнак в Логаре и ступе Шиоки в Баграми, Кабул, были переданы в Национальный музей после первоначальной очистки, реставрации и предварительной регистрации.



Эти артефакты включают керамические масляные горелки, терракоты, бусы, веретена, вышивку, чернила, скульптуры и каменные, керамические, гипсовые, металлические и костяные сосуды.



Историческая дата этих произведений относится к кушанскому, кушано-сасанидскому, сасанидско-кушанскому периодам между II и VII веками нашей эры.