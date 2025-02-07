|Президент Кыргызстана в Харбине провел переговоры с Султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом
14:12 07.02.2025
Президент Садыр Жапаров провел переговоры с Султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом в Харбине
07.02.2025
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 февраля, встретился с Султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом в Харбине (КНР).
Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и пути его дальнейшего развития.
Президент Садыр Жапаров выразил надежду, что наряду с двусторонним политическим диалогом будет налажено и межрегиональное сотрудничество между странами Центральной Азией и АСЕАН.
Президент рассказал о проводимых реформах в стране, о масштабной модернизации и строительстве социально-экономически значимых объектов и дорожно-транспортной инфраструктуры в Кыргызстане. Он отметил, что республика активно развивает международные транспортные коридоры, в частности, проект строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, который значительно расширит торговые связи Центральной Азии с мировыми рынками, включая страны АСЕАН.
Садыр Жапаров отметил в качестве возможных направлений партнерства между странами: энергетику, IT-сектор, переработку сырья, а также развитие халал-индустрии. Он подчеркнул, что Кыргызстан стремится к созданию международных стандартов сертификации халал-продукции и выразил заинтересованность в обмене опытом с Брунеем, обладающий значительным который обладает значительной экспертизой в данной сфере.
Президент Кыргызстана пригласил брунейских инвесторов принять участие в энергетических и промышленных проектах Кыргызстана, включая развитие гидроэнергетики, солнечных и ветровых электростанций.
В свою очередь, Султан Хассанал Болкиах выразил уверенность, что у Кыргызстана и Брунея есть большой потенциал для развития сотрудничества по всем направлениям, как двустороннее, так и многостороннее.
Султан также подчеркнул значимость поддержки друг друга на глобальной площадке Организации Объединенных Наций.
Он выразил готовность к укреплению экономического сотрудничества, а также отметил перспективы взаимодействия в сфере туризма и проектов в сфере образования. Султан Хассанал Болкиах пригласил Президента Садыра Жапарова посетить Бруней-Даруссалам с официальным визитом.
В завершение встречи лидеры двух стран подтвердили готовность к укреплению двусторонних связей и реализации совместных проектов, способствующих развитию экономического партнерства между Кыргызстаном и Брунеем-Даруссаламом.