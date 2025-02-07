Президент Кыргызстана в Харбине провел переговоры с Султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом

14:12 07.02.2025

Президент Садыр Жапаров провел переговоры с Султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом в Харбине



07.02.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 7 февраля, встретился с Султаном Брунея-Даруссалама Хассаналом Болкиахом в Харбине (КНР).



