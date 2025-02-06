Центральная Азия: как развивается "зеленая" энергетика в регионе?

14:17 07.02.2025

Узбекистан и Центральная Азия: как развивается "зеленая" энергетика в регионе?



6 февраля 2025



За последние несколько лет Центральноазиатский регион значительно продвинулся в развитии "зеленой" энергетики. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), в 2023 году суммарная мощность объектов ВИЭ в ЦА превысила отметку в 17,3 ГВт. В сравнении с 2018 годом рост значительный - на 26,6%.



Наибольший вклад в это достижение внесли Казахстан и Узбекистан. В РК динамика за эти несколько лет была самой впечатляющей: плюс 83,4%. Общая мощность всех объектов ВИЭ в стране в 2023 году составляла 5,7 ГВт. Неплохо продвинулась в наращивании мощности "зеленых" объектов энергетики и РУ, где показатель достиг 2,7 ГВт, плюс 39% к 2018 году.



В Таджикистане рост за пять лет составил 15,6%, до 5,8 ГВт, а вот в Кыргызстане, напротив, наблюдалось сокращение мощностей сразу на 12,6%, до 3,2ГВт.



Важный момент: данные IRENA включают в себя все виды "чистой" энергетики, включая гидроэлектростанции (ГЭС). И именно гидроэнергетика в структуре мощностей объектов ВИЭ в странах Центральной Азии занимает доминирующие позиции. Например, в Кыргызстане и Таджикистане в 2023 году малые и большие ГЭС были единственными крупными источниками "чистой" энергетики. В Узбекистане доля мощностей ГЭС в общей установленной мощности объектов ВИЭ была подавляющей: 90,5%. А вот в Казахстане показатель составлял лишь 51,3%, что указывает на ощутимую диверсификацию объектов ВИЭ.



Информация по Туркменистану не позволяет сравнивать это государство, мощности ГЭС в котором составляют всего 2 МВт от общей мощности в 7002 МВт, с другими странами ЦА. Туркменистан ориентирован на сжигание ископаемого топлива, развития "зеленой" энергетики фактически не наблюдается.