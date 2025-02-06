Президент Казахстана провел переговоры с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе

14:21 07.02.2025

Глава государства провел переговоры с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе



6 февраля 2025 года



Приветствуя Ираклия Кобахидзе, Касым-Жомарт Токаев поздравил его с переназначением на пост Премьер-министра и пожелал дальнейших успехов в ответственной деятельности на благо процветания грузинского народа.



