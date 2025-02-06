|"Видео снято не в Кыргызстане". Минобразования прокомментировало видео с целующимися школьниками
14:23 07.02.2025
6 февраля 2025
Билим АКИpress - Министерство образования и науки Кыргызстана прокомментировало видео с непристойным поведением подростков в одном из учебных заведений.
В соцсетях распространяется видео, на котором запечатлено, как школьники в классе целуются, разделившись на пары. Где снято видео, неизвестно.
"Пользователи соцсетей обсуждают, в какой стране было снято это видео, и критикуют подростков. Среди них есть те, кто предполагает, что подростки на видео могут быть кыргызстанцами.
Министерство образования и науки опровергает подобные предположения и призывает общественность не распространять ложную информацию", - говорится в сообщении министерства.