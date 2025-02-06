"Видео снято не в Кыргызстане". Минобразования прокомментировало видео с целующимися школьниками

14:23 07.02.2025

6 февраля 2025



Билим АКИpress - Министерство образования и науки Кыргызстана прокомментировало видео с непристойным поведением подростков в одном из учебных заведений.



В соцсетях распространяется видео, на котором запечатлено, как школьники в классе целуются, разделившись на пары. Где снято видео, неизвестно.



"Пользователи соцсетей обсуждают, в какой стране было снято это видео, и критикуют подростков. Среди них есть те, кто предполагает, что подростки на видео могут быть кыргызстанцами.



Министерство образования и науки опровергает подобные предположения и призывает общественность не распространять ложную информацию", - говорится в сообщении министерства.