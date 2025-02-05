Управление мусульман Узбекистана одобрило Концепцию государственной политики в религиозной сфере

14:31 07.02.2025

6 февраля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Управление мусульман Узбекистана поддержало (см.ниже) Концепцию государственной политики в религиозной сфере, направленную на обеспечение свободы совести, светского характера государства и стабильного межконфессионального диалога, передает корреспондент Podrobno.uz.



Документ определяет ключевые цели, задачи, принципы и приоритетные направления государственной политики в религиозной сфере. В нем подчеркивается, что концепция основана на национально-историческом опыте и универсальных человеческих ценностях, обеспечивая равенство, социальную справедливость и демократические принципы.



"Такие усилия тем более важны, что они направлены на повышение человеческого достоинства, укрепление межнациональных и межрелигиозных отношений, обеспечение мира и спокойствия. В результате внедрения таких законов и правил в жизнь наше единство еще больше укрепится", - отметили в Управлении мусульман.



Законопроект, инициированный группой депутатов, включает 10 основных задач, 6 принципов и 3 приоритетных направления. В нем особое внимание уделяется равенству прав и возможностей граждан, защите закона и созданию общества, где каждого человека уважают и учитывают его мнение.



Законодательная палата Олий Мажлиса 31 января приняла законопроект в первом чтении. В настоящее время документ вынесен на общественное обсуждение, которое продлится до 9 февраля на официальном сайте палаты.



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НА ПУТИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СВОБОДЫ УБЕЖДЕНИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ



https://muslim.uz/

5.02.2025



Мы благодарны Всевышнему за то, что законы, постановления и нормативные документы, принятые в новую эпоху нашего развития, служат обеспечению свободы вероисповедания, социальной справедливости, уважения человеческого достоинства, защите прав и свобод человека.



Мы на собственном опыте убеждаемся, что все реформы в новом Узбекистане направлены на удовлетворение потребностей нашего народа, на их удовлетворение и обеспечение каждому человеку благополучной жизни. Происходящие сегодня изменения и нововведения отражают суть нашего Основного закона и основанных на нем нормативных документов. Потому что в этих текстах центральное место отведено великому понятию "Человек и его достоинство". С этой точки зрения Глава государства направляет главную цель всех реформ на высокий принцип: "Главный критерий – удовлетворенность людей жизнью".



Стоит подчеркнуть, что в новую эпоху нашего развития обеспечение свободы вероисповедания служит духовному возвышению нашего народа и воспитанию образованного поколения. В частности, созданы все условия для того, чтобы наши верующие мусульмане могли безопасно и свободно совершать молитвы, по всей стране открыты сотни мечетей, действуют курсы по изучению Корана. Квота на хадж была увеличена в три раза, а число паломников, совершающих умру, теперь составляет несколько сотен тысяч. В результате почти 800 000 наших верующих мусульман посчастливилось совершить обряды хаджа и умры.



Большое внимание уделяется развитию системы религиозного образования. Сегодня в Узбекистане обучение молодежи осуществляют 4 высших исламских учебных заведения, 10 средних специальных исламских учебных заведений, в том числе 2 женских медресе. Международная исламская академия Узбекистана была создана с целью объединения светских и религиозных знаний и подготовки кадров в религиозной сфере.



Центр исламской цивилизации Узбекистана, международные научно-исследовательские центры имени Имама Бухари, Имама Матруди и Имама Термизи начали интенсивную работу по научному изучению наследия мыслителей, внесших большой вклад в развитие ислама, а также по изучению идеологических основ современных угроз.



Недавно, знакомясь со строительством крупного и уникального проекта – Центра исламской цивилизации, наш уважаемый Президент, общаясь с религиозными деятелями, интеллектуалами, учеными и архитекторами, подчеркнул, что это сооружение должно быть построено в соответствии с мудростью наших великих предков и духовным потенциалом нашего народа, и должно превратиться в прекрасную образовательную школу для молодежи и святое место для туристов.



Наша Конституция и Закон "О свободе совести и религиозных организациях" создают прочную основу для осуществления этих всеобщих и гуманных реформ в нашей стране, для обеспечения свободы вероисповедания наших граждан.



Логическим продолжением такой работы стало вынесение 31 января текущего года по инициативе группы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан проекта Концепции обеспечения свободы совести граждан и государственной политики в религиозной сфере в Республике Узбекистан на широкое общественное обсуждение.



Знакомясь с этим документом, мы видим, что концепция была тщательно разработана, опираясь на богатый национально-исторический опыт развития нашей государственности и общечеловеческие ценности.



В частности, в статье 3 Концепции подчеркивается, что религиозные ценности служат формированию культуры, образа жизни, обычаев и морали народа Узбекистана и передаче их из поколения в поколение, что является ярким свидетельством уважения и признания всех религий в нашей стране.



Следует подчеркнуть, что концепция направлена ​​на обеспечение стабильной среды проживания и устойчивого развития в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране на основе свободы, равенства, социальной справедливости и солидарности. В документе, в частности, конкретно говорится: "Обеспечение каждому человеку равных прав, возможностей и защиты закона, а также создание социальной среды, в которой каждый человек ценится, уважается и его мнение учитывается".



Тем более важны подобные усилия, поскольку они направлены на повышение человеческого достоинства, укрепление межнациональных и межрелигиозных отношений, обеспечение мира и спокойствия. Потому что человек достигает совершенства, когда живет с уважением к своей нации, народу и религии. В результате реализации таких законов и постановлений наше единство еще больше укрепится.



Человек, внимательно прочитавший важные абзацы, поймет, что они пропагандируют знания, научную строгость и развитие, независимо от области. В ней, в частности, говорится следующее: "развивать науку и культуру страны, используя передовые достижения мировой науки, культуры, искусства и литературы", а также "повышать научный и интеллектуальный потенциал населения страны, особенно молодежи, укреплять патриотические чувства, уважение к национальным ценностям и нормам общественной морали".



Потому что ислам всегда побуждал людей стремиться к прогрессу и искать знания и просвещение. Потому что только наука может направить общество на верный путь и добиться прогресса. В 11-м аяте суры "Аль-Муджадала" ясно сказано, что обладающие знанием занимают более высокое положение перед Аллахом, чем другие: "Аллах возвысит по степеням тех из вас, которые веруют, и тех, кому даровано знание".



Наш Пророк (мир ему и благословение Аллаха) также сказал много хадисов, побуждающих людей искать знания. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: "Поиск знаний обязателен для каждого мусульманина" (Передали имам Ахмад и Ибн Маджа). Поэтому каждый мусульманин должен считать поиск знаний своим условием. Каждому человеку очень важно понимать, что от знаний зависит как развитие страны, так и благополучная жизнь народа.



Человек, внимательно ознакомившийся с проектом, поймет, что в данном документе предлагается обеспечить свободу совести граждан и реализовать конституционные положения о светском государстве Республики Узбекистан, а также определить цели, задачи, направления государственной политики в религиозной сфере и механизмы их реализации.



Другим примечательным аспектом является то, что во многих важных пунктах документа особое внимание уделяется таким важным принципам, как равенство и справедливость в реализации интересов общества в целом. Это также наглядно демонстрирует, что наше общество движется к справедливости, гуманности и солидарности.



В заключение можно сказать, что принятие настоящей Концепции и реализация единой государственной политики в этой сфере будет гарантировать равенство прав граждан и послужит обеспечению единства нашего народа. Это также прокладывает путь к повышению уровня знаний, образования и духовности молодежи, укреплению правовых основ государственности.



Шейх Нуриддин Халикназар,

председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий