Кыргызстан. Аскар Салымбеков отметил 70-летие. Ему присвоено звание "Эмгек Баатыры"

14:42 07.02.2025

6 февраля 2025



Бишкек (АКИpress) – В Бишкеке 5 февраля состоялось празднование 70-летия предпринимателя, почетного президента Ассоциации "Дордой" Аскара Салымбекова. В этот день ему была присвоена степень отличия "Эмгек Баатыры".



На мероприятии присутствовали спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу, первый заместитель председателя Кабмина Данияр Амангельдиев, государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов, государственный деятель Апас Джумагулов, а также родные, коллеги, депутаты парламента и другие приглашенные гости.



