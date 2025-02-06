|Кыргызстан. Аскар Салымбеков отметил 70-летие. Ему присвоено звание "Эмгек Баатыры"
14:42 07.02.2025
6 февраля 2025
Бишкек (АКИpress) – В Бишкеке 5 февраля состоялось празднование 70-летия предпринимателя, почетного президента Ассоциации "Дордой" Аскара Салымбекова. В этот день ему была присвоена степень отличия "Эмгек Баатыры".
На мероприятии присутствовали спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу, первый заместитель председателя Кабмина Данияр Амангельдиев, государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов, государственный деятель Апас Джумагулов, а также родные, коллеги, депутаты парламента и другие приглашенные гости.
Вечер открылся видеосюжетом о профессиональном пути Салымбекова - от первых шагов в бизнесе до создания "Дордоя".
Суйунбек Касмамбетов зачитал поздравление президента Садыра Жапарова, в котором глава государства отметил вклад Салымбекова в развитие бизнеса, социальной и государственной сферы, а также меценатскую деятельность. По его словам, спикер парламента предложил президенту наградить предпринимателя степенью "Эмгек Баатыры", и Садыр Жапаров поддержал эту инициативу.
Спикер Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул значение Салымбекова для экономики страны.
"В первые годы независимости, которые можно обозначить как переходный период, вы были, своего рода, путеводителем и стояли во главе предприимчивых граждан. Превратив болото в крупный базар, создали целое поколение успешных бизнесменов. Вместе с тем, вы поддерживаете социально-экономические проекты и реализовываете хорошие инициативы в спорте, культуре и образовании. Поэтому ваш жизненный путь является примером для всех кыргызстанцев", - озвучил он.
С поздравительными речами также выступили первый заместитель председателя Кабмина Данияр Амангельдиев, государственный деятель Апас Джумагулов, заслуженный врач Кыргызстана Миталип Мамытов, общественный деятель Кемел Ашыралиев.
Аскар Салымбеков поблагодарил всех присутствующих. "У меня такое чувство, что все это сон. Сегодня президент и его команда, Камчыбек Кыдыршаевич, новый премьер-министр, государственный секретарь вручают мне такую награду, услышав просьбы других. Я бы хотел поблагодарить всех своих учителей, родителей, коллег и всех, кто поддерживал меня. Это не только моя награда, но и ваша. Я приехал в Бишкек 52 года назад и встретил здесь много замечательных людей", - сказал он.
Он выразил уверенность, что предпринимательство в Кыргызстане будет развиваться, если для этого будут созданы условия и мотивация.
"Еще раз хочу поблагодарить президента Садыра Нургожоевича и его команду. Здесь присутствуют депутаты во главе со спикером Нурланбеком Тургунбек уулу. Спасибо за предложение о награждении. Также благодарю наших аксакалов, которые озвучили свои пожелания. Спасибо", - заключил Салымбеков.