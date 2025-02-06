В Узбекистане заговорили о законе об "иноагентах"

14:44 07.02.2025

06 февраля 2025



Директор Центра исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев считает, что закон об "иноагентах" необходим Узбекистану для контроля иностранных финансовых потоков и обеспечения информационного суверенитета.



По его мнению, аналогичные законы действуют в США, Франции, России, а также в Грузии и Кыргызстане. Он подчеркивает, что закон не должен носить карательный характер, а лишь обеспечивать прозрачность финансирования.



Эргашев отметил, что среди молодых экспертов уже есть запрос на такую инициативу, но сроки ее возможного принятия остаются неопределенными.



В Грузии в августе 2024 года вступил в силу закон "О прозрачности иностранного влияния", который требует регистрацию в органах власти организаций, получающих не менее 20 процентов средств из-за рубежа. Закон вызвал протесты в Грузии и критику ЕС и США. Вскоре после принятия закона Евросоюз приостановил прием Грузии в свои члены.