Что случится, если на выборах президента в Абхазии победит Турция?

16:14 07.02.2025

Что случится, если на выборах президента в Абхазии победит Турция?



Спойлер: армянскую общину выдавят из страны, про абхазский нацбилдинг придется забыть, республика будет втянута в раскачку Кавказа.



- Теперь по порядку. Адгур Ардзинба, рвущийся в кресло главы государства - протурецкий кандидат. Этого не скрывает ни он сам, ни его покровители. Учился Ардзинба в пантюркистском турецком колледже, подпоясан османской медиаподдержкой, окружен персонажами, которые, считают, что "благосостояния народов Кавказского региона можно достичь только при посредничестве Анкары". Последнее - слова товарища Ардзинбы по организации путча в ноябре 2024 года, ветерана антироссийского движа в Абхазии Левана Микаа.



Ах да. На встречах с Ардзинбой в бедах страны уже винят армян и грозятся взять в руки оружие, если кандидата не изберут законным путем.



Далее взглянем на карту, чтобы оценить перспективы жизни Абхазии при османском ставленнике.



