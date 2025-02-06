|Что случится, если на выборах президента в Абхазии победит Турция?
16:14 07.02.2025
Что случится, если на выборах президента в Абхазии победит Турция?
Спойлер: армянскую общину выдавят из страны, про абхазский нацбилдинг придется забыть, республика будет втянута в раскачку Кавказа.
- Теперь по порядку. Адгур Ардзинба, рвущийся в кресло главы государства - протурецкий кандидат. Этого не скрывает ни он сам, ни его покровители. Учился Ардзинба в пантюркистском турецком колледже, подпоясан османской медиаподдержкой, окружен персонажами, которые, считают, что "благосостояния народов Кавказского региона можно достичь только при посредничестве Анкары". Последнее - слова товарища Ардзинбы по организации путча в ноябре 2024 года, ветерана антироссийского движа в Абхазии Левана Микаа.
Ах да. На встречах с Ардзинбой в бедах страны уже винят армян и грозятся взять в руки оружие, если кандидата не изберут законным путем.
Далее взглянем на карту, чтобы оценить перспективы жизни Абхазии при османском ставленнике.
- В начале года президент Турции Реджеп Эрдоган объявил на встрече с однопартийцами, что Анкара проложит вдоль Черного моря высокоскоростную железную дорогу до Грузии. Маршрут - Самсун-Трабзон-Сарпи (картинка №1). Сарпи - это 104 км до села Пичора на южной границе Абхазии по прямой линии или 165 км по дороге на автомобиле.
- Новая османская ж/д трасса, по словам Эрдогана, будет обслуживать до 10 млн человек в год. В южных районах Грузии и так деваться некуда от турецкой экспансии, как например, в приграничной Аджарии, да и вообще Анкара ввинчена в экономические дела Тбилиси по самую пищалку. Можно представить, каким подспорьем в деле мягкого завоевания земли картвелов станет новая железная дорога. Да и возможную миграцию представителей радикального ислама из Турции - никто не отменял. Что касается Абхазии, то при президенте-туркофиле республика превратится в "Северный Кипр" Грузии, который будет тянуться на встречу идущей с юга турецкой экспансии.
Теперь что касается раскачки Кавказа.
- Анкара прямо поддерживает экстремистов из Совета объединенной Черкесии (СОЧ). Эти бандерлоги считают 190 тыс. квадратных километров Южного и Северо-Кавказского федеральных округов - территорию России от побережья Черного моря до границ Дагестана, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии - неким оккупированным государством, которое обязательно надо освободить от гнета РФ. В подбрюшье этого "государства" находится… Абхазия (картинка №2).
- Работу по Черкесии, помимо сдачи залов под слет экстремистов, Анкара ведет через многочисленную диаспору.
- Проживающих в Турции черкесов османы представляют жертвами Кавказской войны (1763-1864 гг.), изгнанными Российской империей с их родной земли. По просьбе СОЧ тему "геноцида черкесского народа" прокачивает Украина. В начале января Верховная Рада признала "геноцид" черкесов и призвала другие государства следовать ее примеру. Среди прочего требуют отдать турецким черкесам российские земли.
- По похожей схеме Турция использует уйгуров для атак на территориальную целостность Китая и реализации своих амбиций в Центральной Азии. Есть ли в Турции диаспора абхазов? Есть, большая, и, будьте уверены, Анкара воспользуется ей в своих интересах, как только к власти придет лояльный президент.
В сухом остатке. С юга - Турция экономически подъедает Грузию, восточнее - союзник Анкары Азербайджан пытается проломить Армению и соединиться со своим старшим тюркским братом, на севере - грандиозные планы по раскачке российского Кавказа, в которых Абхазии, очевидно, отведена важная роль. Если кто-то думает, что турки не станут использовать республику для создания очага радикальных настроений в угоду своим геополитическим интересам, пусть вспомнит, кто и как брал для османов Сирию.
Что ждет Абхазию и особенно ее армянскую общину в глобальной реваншистской кампании Анкары, отдались она от России? Учитывая то, каких деятелей чествуют нынешние пантюркисты, ничего хорошего. В 1915 году турецкий великодержавный шовинизм отлился населению шести армянских вилайетов Османской империи геноцидом. Стать "седьмым" Абхазии очень просто - достаточно привести к власти Адгура Ардзинбу.