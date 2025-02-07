Почему Азербайджан позволяет себе выпады в адрес России, - Геворг Мирзаян

23:39 07.02.2025

Политика хамства. Почему Азербайджан позволяет себе выпады в адрес России



Геворг Мирзаян

7 февраля 2025



Руководство Азербайджана пошло на обострение отношений с Россией. Государственные СМИ страны обвиняют офис Россотрудничества в шпионской деятельности, а власти во главе с президентом Алиевым закрывают учреждение из-за отсутствия регистрации. Соответствующую ноту уже передали Москве по дипломатическим каналам.



История с закрытием Россотрудничества выглядит, мягко говоря, крайне неоднозначно. При этом заявлениям азербайджанских СМИ, что это рассадник шпионов, удивляться не нужно. Журналистское сообщество Азербайджана в основной массе поддерживает киевский режим и его нарративы. Достаточно почитать, как там освещается СВО и деятельность многочисленных азербайджанских наемников в ВСУ.



Что же касается отсутствия регистрации в качестве юридического лица по местному законодательству, ее не было с момента основания Русского дома. Но не потому, что Россотрудничество игнорирует азербайджанские законы. Дело в том, что само законодательство не дает такой возможности.



"Мы - федеральный орган исполнительной власти, а российский информационно-культурный центр - российская организация… В законодательстве Азербайджанской Республики нет нормативной базы для того, чтобы мы там были как местное юрлицо зарегистрированы", - объясняет глава Россотрудничества Евгений Примаков.



