|Почему Азербайджан позволяет себе выпады в адрес России, - Геворг Мирзаян
23:39 07.02.2025
Политика хамства. Почему Азербайджан позволяет себе выпады в адрес России
Геворг Мирзаян
7 февраля 2025
Руководство Азербайджана пошло на обострение отношений с Россией. Государственные СМИ страны обвиняют офис Россотрудничества в шпионской деятельности, а власти во главе с президентом Алиевым закрывают учреждение из-за отсутствия регистрации. Соответствующую ноту уже передали Москве по дипломатическим каналам.
История с закрытием Россотрудничества выглядит, мягко говоря, крайне неоднозначно. При этом заявлениям азербайджанских СМИ, что это рассадник шпионов, удивляться не нужно. Журналистское сообщество Азербайджана в основной массе поддерживает киевский режим и его нарративы. Достаточно почитать, как там освещается СВО и деятельность многочисленных азербайджанских наемников в ВСУ.
Что же касается отсутствия регистрации в качестве юридического лица по местному законодательству, ее не было с момента основания Русского дома. Но не потому, что Россотрудничество игнорирует азербайджанские законы. Дело в том, что само законодательство не дает такой возможности.
"Мы - федеральный орган исполнительной власти, а российский информационно-культурный центр - российская организация… В законодательстве Азербайджанской Республики нет нормативной базы для того, чтобы мы там были как местное юрлицо зарегистрированы", - объясняет глава Россотрудничества Евгений Примаков.
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Азербайджанская сторона, по его словам, сама признавала эту коллизию. Много лет назад была достигнута договоренность, что Россотрудничество просто будет работать. Сейчас же в Баку делают вид, что ни о чем не договаривались.
Собственно, азербайджанские СМИ сами признают, что репрессии против Россотрудничества - лишь повод, способ выразить свое "фе" России из-за якобы неподобающего поведения Москвы в истории с падением 25 декабря 2024 года самолета авиакомпании AZAL. Летевший из Баку в Грозный борт получил повреждение в небе над грозненским аэропортом, где не мог сесть из-за налета украинских дронов, после чего отправился в казахстанский Актау - через Каспийское море. Упал самолет на подлете к Актау.
Сейчас азербайджанские власти и СМИ требуют от России признать вину за сбитый самолет и обвиняют Москву в том, что она, мол, ведет себя неподобающе. Некоторые прямым текстом заявляют, что Москва пытается избежать ответственности за произошедшее и проявляет высокомерие.
Официальный Баку даже угрожает подать в суд на Россию. Уверяет, что у него есть все доказательства, что самолет был подбит российской системой ПВО "Панцирь".
Но если кто-то и ведет себя в этой ситуации неподобающе, то как раз азербайджанская сторона. А еще те, кто ее поддерживает.
Во-первых, Россия никогда не пыталась избежать ответственности. В отличие от азербайджанского медиапространства, крайне неоднозначно отреагировавшего на целенаправленное уничтожение российского вертолета в Армении 9 ноября 2020 года, ведущие российские СМИ поголовно писали о произошедшем как о большой трагедии.
28 декабря Владимир Путин лично позвонил Ильхаму Алиеву и "принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим". Более того, президент рассказал об обстоятельствах того, что происходило.
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"В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения", - цитировали СМИ главу государства.
Все последующие заявления и действия возможны только после того, как в Казахстане закончит работу специально созданная следственная группа. Не выпустит предварительный отчет (что было сделано на днях), а окончательно все выяснит и передаст результаты России.
Москва на всех уровнях дала понять, что готова всячески содействовать расследованию. Но Баку ждать итогов расследования не захотел. На следующий день после разговора с Владимиром Путиным Ильхам Алиев дал большое интервью, в котором в крайне хамской манере выразил ряд претензий России.
Заявил, что российские власти пытаются "замять вопрос". Что россияне вбрасывали версии о том, что на борту взорвался кислородный баллон и/или повреждения возникли из-за столкновения со стаей птиц - мол, "к сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий".
И, наконец, вишенка на торте.
"Некоторые полагают, что самолет был намеренно отправлен наземной службой из Грозного, поскольку он уже был неуправляемым и существовала большая вероятность того, что воздушное судно упадет в море. В этом случае попытки замять вопрос будут успешными, и так называемая версия "птицы" будет представлена как основная", - сказал азербайджанский президент.
Все его заявления были разоблачены уже через несколько дней - после того, как была опубликована полная стенограмма переговоров пилотов лайнера с диспетчерами в России и Казахстане. Выяснилось, что о кислородном баллоне и птицах говорили сами пилоты и в Актау они решили лететь сами.
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Однако никаких извинений от азербайджанской стороны за эти абсурдные обвинения не последовало. Зато Баку выделил Киеву миллион долларов на восстановление энергетической инфраструктуры.
Возможно, Ильхам Алиев считает, что таким демонстративным поведением сможет выбить у России какие-то уступки. Возможно, возомнил себя турецким президентом Эрдоганом, для которого подобный стиль внешнеполитического поведения является нормой. Но Алиев забывает, что сегодня он нуждается в России куда больше, чем Россия - в нем.
Россия нужна Алиеву, чтобы снизить уровень зависимости от Турции, чтобы решать свои многочисленные проблемы с Ираном, чтобы добиться от Армении (прикрытой ОДКБ) решения по Зангезурскому коридору.
Наконец, Алиеву нужны хорошие отношения с Россией, чтобы сотни тысяч азербайджанцев в России могли зарабатывать деньги и отправлять их домой. А закрытие Россотрудничества, не говоря уже об обвинениях организации в шпионаже, отнюдь не облегчает жизнь этих людей.
"Может быть, нам предъявить схожие претензии к азербайджанскому представительству в Москве - "Садоводу" и "Фудсити"?" - задает вопрос член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.
И вопрос этот - совсем не риторический.