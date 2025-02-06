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Дзержинск наш и новый плацдарм русской армии в Харьковской области
00:05 08.02.2025

– итоговая сводка Readovka за 7 февраля

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 7 февраля в разрезе СВО. МО РФ сообщило о полном освобождении города Торецк (Дзержинск). Русские войска сформировали новый плацдарм за Осколом, который угрожает главной тыловой базе ОТГ ВСУ "Харьков" в селе Великий Бурлук. На украинском телевидении констатировали, что с окончанием боевых действий мобилизация не закончится – кадровый состав армии незалежной выбит.

Торецк освобожден, Дзержинск наш!



Длившаяся несколько месяцев эпопея штурма Торецка – теперь снова Дзержинска – завершена. Те украинские солдаты, что еще могут ходить, покинули город. Битва длилась долго, но ее итог не вызывает сомнений: ВСУ оттуда выдавлены.

Город, разумеется, сильно разрушен. Однако вопрос тут не в обладании руинами самими по себе. Самый очевидный результат этой победы – облегчение положения Горловки. Один из центров восстания 2014 года находился на острие противостояния. Сотни жителей города погибли с тех пор от огня украинских вооруженных сил. Падение Торецка серьезно отодвигает в глубину артиллерийские позиции противника и разрывает удавку на шее города.

Однако наиболее существенный результат штурма Торецка – это возможность перейти к более важной цели – Константиновке. Город, с которого начинается огромная Краматорская агломерация, был оставлен ополчением в июле 2014 года. Сейчас русские войска возвращаются туда.

Сейчас тот самый момент, когда ВС РФ придется приложить все силы, чтобы провести свои операции быстро. Вокруг Покровска положению ВСУ не позавидуешь, в Курской области они бросают в мясные штурмы все больше сил, наконец, вокруг Торецка противник больше не может использовать кварталы в качестве готовых укрепрайонов.

После взятия города украинские части оказываются в двух больших выступах по бокам от него. Задача ближайших месяцев – развалить эти выступы, начав подготовку к окончательному освобождению Донбасса – выйти на Краматорск и Славянск с юга и дать, возможно, главное сражение всего конфликта.

Меры и контрмеры

Подтвердилось предположение редакции Readovka о том, что усиление группировки ВСУ, противостоящей русским частям на плацдарме за Осколом в районе пгт Двуречная, приведет к альтернативному решению со стороны ВС РФ. Подразделения нашей армии на стыке границы РФ и Украины форсировали реку Оскол в районе заброшенного села Тополи. Более того, уже со стороны Валуйского района Белгородской области малые пешие группы русских солдат поддержали силы, переправившиеся через водную артерию. К сожалению, нет никаких данных о том, как проходит операция и какое сопротивление оказывают ВСУ. Тем не менее украинские источники подтвердили факт наличия наших сил за Осколом в районе Тополей. Это означает, что на данный момент что-либо предпринять противник не может и поэтому без "многозначительного молчания", наоборот, привлекает внимание к ситуации в надежде на то, что вышестоящее командование предпримет меры.

Что же означают для нас и для неприятеля эти события? От зоны действий ВС РФ до главной базы снабжения украинской войсковой группировки "Харьков" в селе Великий Бурлук порядка 37 км по прямой. Учитывая то, что командование ВСУ сильно ослабило 3-ю ОТБр выделением сил против русского плацдарма у пгт Двуречная, прикрытие тылов ОТГ "Харьков" сильно поредело. Новым плацдармом наша армия конкретно, а не в теории угрожает этой крупной оперативно-тактической единице ВСУ. Стоит также добавить следующее. Все доступные силы, что командование незалежной могло собрать, оно уже отправило блокировать ВС РФ на плацдарме у Двуречной. Поэтому ослабленной 3-й ОТБр придется полагаться по большей части на себя и в лучшем для нее случае на "сборную солянку" условно боеспособных сил из района Волчанска или Липцов. Нельзя сбрасывать со счетов и возможность того, что русские войска пересекут границу Харьковской области на еще одном участке, а украинским силам уже нечем будет прикрывать тыл ОТГ "Харьков".

На самом плацдарме в районе Двуречной нашим подразделениям удалось, несмотря на кратное увеличение численности противника, вновь расширить зону контроля. ВС РФ сумели ворваться в село Фиголевка и вынудить неприятеля покинуть населенный пункт. Это может быть объяснено тем, что подготовленных позиций у ВСУ там не было из-за чрезвычайной близости к ЛБС – слишком опасно возводить полноценные фортификации на таком расстоянии от фронта. По всей видимости, украинские силы окапываются в селах Петро-Ивановка, Путниково, Кутьковка и других, расположенных "дугой" к северу от русского плацдарма.

Мобилизация навсегда

На Украине даже с окончанием действия военного положения мобилизация в ВСУ не закончится.

"Мы будем с этим жить действительно годы и годы, потому что мы понимаем, что там ничего не изменится, на севере, на востоке. Они будут хотеть уничтожить Украину. Мы должны быть к этому готовы", – сказал в эфире украинского телевидения юрист и экс-нардеп Владимир Пилипенко.

Это объясняется тем, что старый кадровый состав ВСУ по большей части уничтожен. Трудно говорить о том, сколько в украинских вооруженных силах осталось кадрового сержантского и младшего офицерского состава. Тем не менее не будет преувеличением сказать, что, если бы условно завтра все мобилизованные рядовые и сержанты с набранными из запаса офицерами отправились бы домой, то от ВСУ толком ничего бы и не осталось. Это в особенности касается сухопутных войск незалежной. Тяжелая ситуация наблюдается и со специалистами узкого профиля из воздушных сил, которых переводят в пехоту согласно приказу Сырского от 11 января.

При ранее понесенных потерях Украина в перспективе просто будет вынуждена сознательно продолжать вырывать из гражданской среды и удерживать в армии весомый процент мужского населения ни много ни мало еще долгие годы. Это нужно для того, чтобы на этом контингенте заново пытаться отстраивать вооруженные силы и восстанавливать их полноценную организационно-штатную структуру, пущенную под нож.

Да, это может говорить о том, что в некотором роде на Украине идет подготовка населения к завершению горячей фазы конфликта и к тому, что его ожидает не совсем тот конец. Но прежде всего надо помнить, что бои продолжаются, а вероятность скорого окончания конфликта, равно как и дальнейшая судьба Украины, еще не предопределена.

Вчера, 6 февраля, главным событием дня стало успешное отражение частями ВС РФ попытки ВСУ перейти в наступление в районе города Суджа Курской области.

Источник - Readovka
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