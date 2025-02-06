Дзержинск наш и новый плацдарм русской армии в Харьковской области

00:05 08.02.2025

– итоговая сводка Readovka за 7 февраля



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 7 февраля в разрезе СВО. МО РФ сообщило о полном освобождении города Торецк (Дзержинск). Русские войска сформировали новый плацдарм за Осколом, который угрожает главной тыловой базе ОТГ ВСУ "Харьков" в селе Великий Бурлук. На украинском телевидении констатировали, что с окончанием боевых действий мобилизация не закончится – кадровый состав армии незалежной выбит.



Торецк освобожден, Дзержинск наш!



