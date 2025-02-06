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Bloomberg: угроза новых санкций не заставит Путина пойти на попятную на Украине
00:42 08.02.2025

Bloomberg
США

Вынудят ли санкции Путина пойти на попятную на Украине?
Bloomberg: санкции не заставят Путина начать мирные переговоры

Санкции не заставят Путина начать мирные переговоры, предупреждает Bloomberg. Экономика страны продолжает развиваться, несмотря на три года ограничений. И даже падение цен на нефть - если оно случится - не положит конец конфликту, отмечается в статье.

Даже три года санкций, призванных покарать Россию за спецоперацию на Украине, так и не заставили президента Владимира Путина начать мирные переговоры.

Нефтезависимая экономика страны продолжает развиваться, поскольку Китай и Индия проигнорировали западное эмбарго и щедро закупают российскую нефть. Джо Байден в последние дни на посту президента США нацелился на эту торговлю, обрушив свой последний залп санкций, а его преемник Дональд Трамп угрожает еще более суровыми мерами.

Однако маловероятно, что новые санкции сами по себе усадят Путина за стол переговоров. Самый многообещающий шанс союзников Украины на данный момент кроется в том, что усилившийся нажим на экономику России и государственную казну в итоге станет нестерпимым.

Центральный банк России в последнее время отчаянно пытается укротить инфляцию из-за кадрового голода и резкого роста государственных расходов - большая часть которых брошена на спецоперацию.



Как Россия оградила свою экономику от санкций?

Когда западные союзники Украины ограничили доступ России к международным долларовым энергетическим рынкам, Путин бросил взор на восток в поисках новых покупателей нефти и газа. Главным торговым партнером России стал Китай, и более 80% российских внешнеторговых платежей удалось перевести из западных валют в рубли и валюты так называемых "дружественных" стран (в первую очередь это китайский юань).

Кроме того, Россия создала "теневой" флот из сотен танкеров без западной страховки. Это позволило ей доставлять нефть в Азию вопреки санкциям и "потолку" в 60 долларов за баррель, установленному странами "Семерки", Европейским союзом и Австралией. Кроме того, появились посредники для содействия международным платежам и импортно-экспортным сделкам.

Как конфликт на Украине сказался на экономике России?

Сотни иностранных компаний покинули Россию после ввода войск на Украину в начале 2022 года, убоявшись репутационных потерь.

Однако многие другие сохранили свое присутствие в одиннадцатой по величине экономике мира. Большинство санкций против России направлены против конкретных компаний и отдельных лиц, а не общества в целом: так, ими вообще не затронуты целые отрасли - продовольствие, сельское хозяйство и здравоохранение.

Экономическая активность в России постепенно перестроилась на военное производство, а выработка продукции в отраслях, обслуживающих вооруженные силы, за последние два года резко выросла. Поскольку армия, борясь с кадровым голодом, предлагает высокие зарплаты, конкуренция за и без того скудный резерв рабочей силы обострилась. Это взвинтило расходы на заработную плату и вызвало инфляцию потребительских цен до 9,52% в 2024 году с 7,42% годом ранее.

Цены на элитную недвижимость в Москве подскочили, поскольку богатые россияне переводят свои богатства на родину.

В октябре Банк России поднял базовую ставку на 5% до рекордного уровня 21%, чтобы обуздать цены. Издержки домохозяйств смягчены общедоступностью льготной ипотеки и другими мерами. Однако многие компании все же урезали производственные планы и сократили инвестиции. Руководители предприятий и некоторые политики жалуются, что дороговизна займов чревата волной банкротств.

Центральный банк прогнозирует резкое замедление экономического роста в 2025 году до уровня 0,5-1,5% с 3,5-4% в 2024 году. Министерство экономики предрекает более скромное замедление до всего 2,5%.

Как справляются простые россияне?

Резкий рост государственных расходов и уход сотен тысяч мужчин с рынка труда в вооруженные силы привели к рекордно низкому уровню безработицы. По данным Федеральной службы статистики, рост заработной платы с поправкой на инфляцию ускорился до 8,9% за первые десять месяцев 2024 года с 7,7% за тот же период годом ранее.

Уровень бедности снизился, поскольку мужчины пренебрегают рисками боевых действий на Украине и идут служить по контракту, прельстившись солидными бонусами и базовой зарплатой, которая примерно втрое выше средней по стране. По данным Фонда социального страхования, доля населения, живущего за чертой бедности, за первые девять месяцев 2024 года сократилась до 8,6% (для сравнения, 2021 году она составляла 11%).

Однако государственные служащие и пенсионеры жалуются, что по собственным ощущениям обеднели из-за скачка цен на продукты питания.

Поскольку многие низкоквалифицированные работники увольняются и уходят служить в армию, возникла нехватка сельскохозяйственных рабочих. На урожае отрицательно сказались неблагоприятные погодные условия, а ослабление рубля и сбои в привычных каналах поставок из-за санкций привели к дороговизне и дефициту некоторых импортных товаров.

Что изменят недавние санкции США?

Масштабные меры, объявленные администрацией Байдена непосредственно перед уходом, направлены против двух российских нефтяных компаний ("Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз"), 183 танкеров, задействованных в "теневом" флоте, а также торговцев и страховщиков российской нефти. Они грозят значительными перебоями в поставках, ростом транспортных затрат и увеличением скидки на российскую нефть на фоне мировых цен.

Доходы от продажи нефти и газа составляют 30% российского бюджета, и санкции усугубят финансовое давление на военную машину Путина. Однако неясно, как долго продлятся перебои: так, нефтеперерабатывающие заводы в Индии не сомневаются, что российская сторона вскоре найдет способы обойти эти меры.

Аналитик Bloomberg Алекс Исаков сказал, что новые санкции могут удалить с рынка 400 тысяч баррелей в сутки - до 5% от совокупной добычи в России. При этом он заметил, что эти потери смягчатся ростом мировых цен на нефть на 10% с сентября 2024 года.

Вынудит ли экономическая ситуация Путина запросить мира?

Не совсем. На фоне роста заработной платы с поправкой на инфляцию далеко не факт, что даже прямая рецессия подорвет стабильно высокие рейтинги Путина.

Куда большее беспокойство Кремля должно вызывать состояние государственных финансов. К началу 2025 года правительство потратило около 60% ликвидных активов своего национального фонда благосостояния.

При нынешних темпах эти легкодоступные резервы могут полностью испариться за срок от года до полутора лет, если последний виток санкций вынудит Россию увеличить скидку на экспортную нефть по сравнению с базовыми мировыми ценами с примерно 12 долларов в январе до 30 долларов, подсчитал специалист Bloomberg Алекс Исаков. Однако правительство это предвидело и планирует в 2025 году сократить не имеющие отношения к обороне расходы и увеличить доходы с помощью налогов и других мер.

Трамп угрожает ударить по России новой волной санкций, если Путин откажется заключить сделку и прекратить конфликт на Украине. Он также требует, чтобы Саудовская Аравия и ОПЕК снизили цены на нефть, чтобы надавить на Россию. Тогда, по его словам, конфликт "немедленно прекратится".

Однако Кремль парировал, что падение цен на нефть не положит конец конфликту.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738964520


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