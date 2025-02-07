Вступая в войну на Дальнем Востоке, СССР решал важные геополитические задачи, - Анатолий Кошкин

01:03 08.02.2025

07.02.2025 | Анатолий КОШКИН



Ялтинская система военного паритета и безопасности охватывает и Азиатский континент

Вступая в войну на Дальнем Востоке, СССР решал важные геополитические задачи



Принято считать, что достигнутые на Ялтинской конференции договоренности глав "великих держав" заложили фундамент послевоенного урегулирования в континентальной Европе, обеспечили баланс сил, благодаря чему сохранялся мир и безопасность народов в этой части мира.



Меньше внимания уделяется вопросу о том, что ялтинская (затем ялтинско-потсдамская) система безопасности охватывала всю планету, включая Восточную Азию, где фактически и началась Вторая мировая война в результате развязанной милитаристской Японией агрессии против Китая, а затем и во всем ныне именуемом Азиатско-Тихоокеанским регионе.



В связи с этим представляется важным иметь более подробное представление о том, как президент США Франклин Рузвельт и советский лидер Иосиф Сталин решали вопросы совместного разгрома Японии и послевоенного устройства в восточной части Евразийского материка.



Это позволяет сделать запись беседы этих двух выдающихся политических деятелей ХХ века, состоявшейся 8 февраля 1945 года в Ливадийском дворце.



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