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Идею единого туристического бренда ЦА поддержали в Кыргызстане на презентации проекта Kazakhstan: Born Bold
01:06 08.02.2025

Идею единого туристического бренда ЦА поддержали в Кыргызстане

06.02.2025

Туризм в Центральной Азии может выйти на новый уровень, передает "24KZ". Туроператоры Кыргызстана поддержали идею создания единого бренда для стран региона. Мнение участников отраслевого бизнеса озвучили на презентации проекта Kazakhstan: Born Bold, которая прошла в Бишкеке.

Одной из ключевых мер по привлечению туристов в Центральную Азию может стать упрощение визового режима для стран региона. В ходе презентации проекта Kazakhstan: Born Bold посол Казахстана в Кыргызстане Рапиль Жошыбаев сообщил, что на межгосударственном уровне обсуждается вопрос введения единой центральноазиатской визы. Это позволит туристам, получившим один въездной документ, свободно путешествовать по всем странам региона. Например, иностранцы, посетившие Казахстан, смогут без дополнительных формальностей отправиться в соседний Кыргызстан.



Сергей Глуховеров, директор туристической фирмы:

- Вместо того чтобы нам тягаться между собой, кто получит больше туристов, нам проще объединиться и делать совместную рекламу. Если мы делаем туры в Кыргызстан, то мы заодно говорим, что мы можем для вас организовать через партнеров туры в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Если все наши соседи будут делать то же самое, мы сможем общий поток туристов направить в Центральную Азию.

Развитие туризма в Казахстане может принести выгоду и Кыргызстану. Туроператоры считают, что есть шанс привлекать туристов не только в одну страну, но и предложить путешествия по всему региону. Тогда гости получат возможность за одну поездку охватить сразу несколько стран, в том числе автомобильным транспортом. Это также открывает перспективы для строительства дороги из Алматы на побережье Иссык-Куля.

Кыял Кенжематова, зам. директора Департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции КР:

- В рамках этого проекта, для того чтобы эта дорога построилась, в будущем мы проведем активную работу, двусторонние встречи, обсуждения. Для этого есть рабочая группа, которая собирается и при поддержке Азиатского банка развития, где мы вместе обсуждаем вопросы реализации этого проекта.

По данным Пограничной службы Кыргызстана, в республику в 2024 году въехало около 17 млн иностранных граждан. Из них почти 2,5 млн были граждане Казахстана. Это на 120 тысяч человек больше, чем в 2023-м. Туристы стали приезжать чаще и, как отмечают местные туроператоры, казахстанские гости теперь выбирают не только курортный отдых, но также экстремальный и этнографический.

Автор: Бакыт Чермашев.

Источник - 24.kz
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