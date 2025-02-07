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В Иране и Иордании обнаружены четыре перевода Корана на староузбекский (чагатайский) язык
01:14 08.02.2025

7 февраля 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Иране и Иордании обнаружены четыре перевода Корана на староузбекский язык. Они были сделаны в разные исторические периоды.

Новостью поделились в Центре исламской цивилизации. Там отметили, что древние правители уделяли особое внимание не только копированию рукописей священного писания, но и глубокому пониманию его смысла. Начиная с периода саманидов, в некоторых копиях начали появляться межстрочные переводы, которые сегодня изучаются экспертами. Недавно обнаружилось четыре перевода священного писания на староузбекском языке.



Один из этих переводов был написан датируется периодом темуридов. Этот документ хранится в центральной библиотеке иранского городе Мешхада. Еще один редкий экземпляр, предположительно, принадлежащий периоду шейбанидов, хранится в фонде "Исламские знания" в Иордании. Третий, по мнению ученых, относится либо к эпохе сефевидов, либо к периоду шейбанидов. Четвертый перевод, сделанный в XVI веке, также находится в Иране.

Исследователи приступили к детальному изучению этих рукописей, чтобы раскрыть их историческую значимость.

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Справка РУВИКИ
https://ru.ruwiki.ru/wiki/Чагатайский_язык

Чагата́йский язы́к (также: тюрки́, староузбекский; جغتای - jaĝatāy или ترکی - Turkī; узб. ﭼﯩﻐﻪتاي, chigʽatoy tili, чиғатой тили; уйг. چاغاتاي تىلى, chaghatay tili, чағатай тили; туркм. Çagataý dili; ср. Чагатай) - тюркский письменно-литературный язык, достигший наибольшего оформления и единообразия в тимуридских уделах Мавераннахра в XV веке и Бухарском ханстве при правлении узбекских династий Шейбанидов и Джанидов в XVI-XVIII вв., а также в государствах туглуктимуридов Могулистана в XIX-XVIII вв. и в период оккупации земель Кашгарии Империей Цин. Современные узбекский язык, уйгурский язык являются прямыми продолжениями чагатайского языка. До установления советской власти и после до 1930 года, являлся основным письменным и литературным языком узбекского и уйгурского народов.

Этимология
Слово "чагатай" относится к Чагатайскому ханству (1225-1340-е гг.), империи-потомку Монгольской империи, оставленной второму сыну Чингисхана, Чагатай-хану.
Книжно-письменный язык XV - начала XVI в. - чагатайский - современниками именовался тюрки (чагатай тюрки).

В рамках подготовки к созданию в 1924 году Советской Республики Узбекистан чагатайский язык был официально переименован в "староузбекский", что как утверждал Эдвард А. Олворт, "сильно исказило литературную историю региона" и использовалось для придания таким авторам как Алишер Навои узбекской идентичности. В русских источниках он также упоминался как "тюрки" или "сарт". В Китае его иногда называют "древнеуйгурским"....

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738966440


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