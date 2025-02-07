В Иране и Иордании обнаружены четыре перевода Корана на староузбекский (чагатайский) язык

01:14 08.02.2025

7 февраля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Иране и Иордании обнаружены четыре перевода Корана на староузбекский язык. Они были сделаны в разные исторические периоды.



Новостью поделились в Центре исламской цивилизации. Там отметили, что древние правители уделяли особое внимание не только копированию рукописей священного писания, но и глубокому пониманию его смысла. Начиная с периода саманидов, в некоторых копиях начали появляться межстрочные переводы, которые сегодня изучаются экспертами. Недавно обнаружилось четыре перевода священного писания на староузбекском языке.



